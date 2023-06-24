В поисковике Google появился новый режим — он полностью перевернет процесс поиска информации

Олег

Google

Фото: 9to5Google

Google анонсировала новый режим «Перспективы» для своего поисковика — сейчас он развертывается для всех пользователей. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, «Перспективы» — это специальный поисковой фильтр, который помогает находить информацию только от определенных источников. С ним вы не увидите сгенерированные нейросетью или собранные ботами бессвязные тексты, поисковик предоставит вам только реальные отзывы и инструкции от живых людей, их собственный опыт по интересующему вас вопросу.

Наверняка людой, кто пытался найти информацию по какому-то бытовому вопросу, сталкивался с тем, что выдача наполнена мусорными ссылками. Сайты, которые предлагает поисковик, зачастую агрегируют информацию без разбора и её практическая ценность стремится к нулю. Похоже, нововведение Google наконец решит эту проблему и полностью изменит подход к поиску информации.

Google

По данным Google, поиск с включенным фильтром «Перспективы» покажет пользователю «длинные и короткие видео, изображения и текстовые сообщения, которыми люди поделились на форумах, сайтах с вопросами и ответами, а также в соцсетях». Например, в выдаче вы увидите ролики из YouTube, посты из Reddit и так далее. Контент будет отображаться в виде сетки карточек, каждая из которых содержит краткую информацию об авторе поста или ролика.

Google обещает, что в ближайшее время внедрит дополнительные функции в поисковик, которые помогут настроить выдачу на получение информвции от реальных людей и находить «скрытые жемчужины». 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Dmitriy
+564
Dmitriy
Ну если они научатся реально фильтровать мусор в выдаче — это плюс.
Но название "фильтра" настораживает, какие перспективы и у кого?
час назад в 11:31
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