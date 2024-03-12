В поисковике Google появился новый значок специально для смартфонов



Фото: 9to5Google





Компания Google добавила на свой сайт для поиска информации функцию push-уведомлений. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, лента уведомлений теперь появилась в Google Search. Рядом с аватаркой пользователя в углу экрана теперь расположен колокольчик с указанием количества новых пушей. Уведомления будут генерироваться и присылаться пользователю веб-версии поисковика на основе его интересов и поисковых запросов.



