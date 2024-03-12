В поисковике Google появился новый значок специально для смартфонов

Фото: 9to5Google
Компания Google добавила на свой сайт для поиска информации функцию push-уведомлений. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, лента уведомлений теперь появилась в Google Search. Рядом с аватаркой пользователя в углу экрана теперь расположен колокольчик с указанием количества новых пушей. Уведомления будут генерироваться и присылаться пользователю веб-версии поисковика на основе его интересов и поисковых запросов.
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Ранее такая лента уже появилась в мобильном приложении Google, а теперь добралась и до пользователей сайта Search. Уведомления будут включать в себя погоду, спортивные результаты, акции и скидки, новости, рекомендации по контенту и так далее. Пока неизвестно, будет ли Google Search присылать уведомления прямо из браузера, но теоретически компании ничего не мешает начать это делать.
При использовании настольной версии Google-поиска ленты уведомлений не будет — это привилегия исключительно мобильных девайсов.