





Google тестирует новую функцию поисковой выдачи, которая отображает видео из Instagram и TikTok в мобильном приложении поисковика. Это может помочь компании удержать пользователей ищущих развлекательный контент на своей платформе. Эта возможность расширяет ранее запущенную в этом году функцию с персонализированной каруселью роликов в разделе Google Discover — это канал, который пользователи некоторых версий Android могут найти с помощью свайпа вправо от своего главного экрана.Новая функция предназначена для сбора видеороликов из социальных сетей и других платформ, включая собственный проект Google Tangi, который был запущен в Индии для конкуренции с TikTok, а также YouTube с экспериментами в коротком формате.Пользователи обнаружившие новую функцию сообщают, что видео из TikTok и Instagram были доступны в специальном разделе Short Videos, а при выборе ролика он запускается в веб-версии, а не в приложении. Вернуться к поисковой выдаче во время просмотра можно с помощью кнопки «Назад».Google индексирует видеоконтент в течение многих лет, а в 2015 году компания сотрудничала с Twitter для индексации контента с этой социальной платформы. Поисковый гигант пока не прокомментировал тестовый запуск новой функции с выдачей роликов из TikTok и Instagram. В компании сообщили только, что это ограниченный запуск на ранней стадии, поэтому вы можете не обнаружить эту возможность на своем устройстве.