Ищут человека с первого взгляда угадывающего любого покемона, наизусть знающего все их способности и готового представить новые поколения этих необычных существ русскоязычной аудитории.



Главной задачей станет — переводить, редактировать и локализовать различные материалы, такие как игровые карточки, сценарии анимации, приложения, тексты, связанные с брендами и продуктами, пресс-релизы и многое другое.



Компания отдаст предпочтение кандидату из русскоязычной страны и берет на себя все вопросы, связанные с его релокацией на место работы в Бельвю (штат Вашингтон). Также сотруднику предстоят частые командировки в Японию.







Компания Niantic перевела игру Pokemon Go на русский язык спустя почти четыре с половиной года после её выпуска. Российские игроки, привыкшие в основном к английскому языку в интерфейсе, именах покемонов и названиях различных игровых терминов, оказались очень недовольны. Это нововведение появляется после обновления игры (до версии 0.195.0 на Android и 1.161.0 на iOS). Апдейт только что вышел и пока может быть недоступен в App Store и Play Маркете.Судя по опросам, которые проводятся в сообществах игроков, примерно две трети пользователей считают, что в игре стоило оставить английский язык. Вероятно, они думают, что будут путаться и не сразу сообразят, к примеру, что атаки «Ментальный порез» и «Психоналёт» это то же самое, что Psycho cut и Psystrike.На Reddit был опубликован гневный пост , в котором «ниантиков» благодарят за перевод, но просят вернуть русский язык. Пользователь, разместивший эту публикацию, отмечает многочисленные ошибки и неточности в переводе и транслитерации имён и атак, отсутствие адаптации интерфейса под русскоязычные слова и термины (они на 20-30% длиннее англоязычных, поэтому не помещаются в прежние поля), неудачные сокращения и пропажу поиска и сортировки покемонов по привычным терминами.Игра Pokemon Go переведена на несколько языков. Переключить локализацию в ней самостоятельно можно только на iPhone: «Настройки» -> Pokemon Go -> предпочитаемый язык. Для пользователей Android единственный способ вернуть английский язык — выбрать его для системного интерфейса.Вакансия переводчика на русский язык для франшизы Pokemon появилась ещё летом:Pokemon Go одна из наиболее популярных мобильных игр. По выручке она стабильно находится в топе и только в 2020 году принесла разработчику более миллиарда долларов при суммарной выручке за всё время около четырёх миллиардов. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в игре появились новые механики для игры из дома, в том числе удалённые рейды покемонов с возможностью приглашать на них игроков со всего мира (что раньше считалось читерством и каралось блокировкой аккаунта).Изначально покемоны придуманы в Японии, поэтому англоязычные имена и термины для них не родные. Официальный перевод сделан во многих странах мира, он может звучать странно и слишком далеко от оригинала, но как-то прижился. В мультфильмах, фильмах и играх для русскоязычной аудитории иногда используется адаптированный перевод, но чаще всего остаются англоязычные названия, как наиболее привычные для российских фанатов этой франшизы. Официального и общепринятого перевода на русский язык имён покемонов и их атак не существует.