В последний момент: Apple решила уменьшить вырез во всех моделях iPhone 17







Аналитик GF Securities Джефф Пу поделился информацией о том, что Apple всё-таки решила перевести все четыре модели Аналитик GF Securities Джефф Пу поделился информацией о том, что Apple всё-таки решила перевести все четыре модели iPhone 17 на технологию металинзы для Face ID. Это позволит уменьшить вырез в экранах новых смартфонов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В новой исследовательской записке для инвесторов Пу отмечает, что первоначально только iPhone 17 Pro Max должен был получить металинзу и более узкий Dynamic Island, но теперь компания хочет использовать эту технологию во всех новинках.Ранее в этом году инсайдер под ником Digital Chat Station также утверждал, что iPhone 17 Pro Max получит металинзу для Face ID, которая объединяет компоненты передатчика и приемника. Это позволит существенно уменьшить размер некоторых компонентов Face ID и самого выреза в дисплее устройства.В любом случае, ждать осталось недолго — серию iPhone 17 мы увидим уже в сентябре. Ну, а более масштабные изменения в дизайне лицевой панели смартфонов Apple нас ждут в моделях iPhone 18 Pro, которые перейдут на подэкранный Face ID.