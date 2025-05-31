В последний момент: Apple решила уменьшить вырез во всех моделях iPhone 17

Фархад

Dynamic

Аналитик GF Securities Джефф Пу поделился информацией о том, что Apple всё-таки решила перевести все четыре модели iPhone 17 на технологию металинзы для Face ID. Это позволит уменьшить вырез в экранах новых смартфонов.

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В новой исследовательской записке для инвесторов Пу отмечает, что первоначально только iPhone 17 Pro Max должен был получить металинзу и более узкий Dynamic Island, но теперь компания хочет использовать эту технологию во всех новинках.

Ранее в этом году инсайдер под ником Digital Chat Station также утверждал, что iPhone 17 Pro Max получит металинзу для Face ID, которая объединяет компоненты передатчика и приемника. Это позволит существенно уменьшить размер некоторых компонентов Face ID и самого выреза в дисплее устройства.

В любом случае, ждать осталось недолго — серию iPhone 17 мы увидим уже в сентябре. Ну, а более масштабные изменения в дизайне лицевой панели смартфонов Apple нас ждут в моделях iPhone 18 Pro, которые перейдут на подэкранный Face ID.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1063
iron-i
Неужели это реально кого-то интересует?)
Сегодня в 17:42
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+969
Paspartu iron-i
Пока только вас
Сегодня в 19:42
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+17
artembolotov
Мне интересно
час назад в 21:45
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