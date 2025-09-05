В последний момент: вырез в экране iPhone 17 Pro изменится

Фархад

Портал MacRumors поделился информацией о том, что Apple всё-таки решилась урезать габариты Dynamic Island в моделях iPhone 17 Pro. Такое стало возможным благодаря переходу на более компактную селфи-камеру и новую систему датчиков Face ID.

Источник утечки — один из сотрудников компании, производящей защитные плёнки для iPhone. По его информации, ширина динамического острова уменьшилась с 2 см у iPhone 16 до 1,5 см. Вживую изменение будет выглядеть довольно существенным. Вдобавок Apple представит ряд новых возможностей и функций обновленного Dynamic Island.

Стоит отметить, что ещё в начале года аналитик Джефф Пу предположил аналогичный исход для модели iPhone 17 Pro Max. Несколько китайских инсайдеров согласились с ним, заявив, что Apple использует «металинзу» для Face ID, которая объединяет компоненты передатчика и приёмника.

Если этот инсайд окажется правдой, то это будет первое изменение дизайна Dynamic Island с момента его появления в iPhone 14 Pro в 2022 году. Осталось дождаться официального анонса iPhone 17 на следующей неделе.
Источник:
MacRumors
