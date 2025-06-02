В посёлке на 5 тысяч человек запустили такси мечты. Дёшево, но довольны все, особенно таксисты

Пикабушник MiMister рассказал, как работают таксисты в его родном посёлке на 5 тысяч человек. Их там на удивление много, но они прилично зарабатывают, несмотря на низкие расценки на поездки.
Преимуществ такого такси для пассажиров очень много:
— Фиксированная цена 120 рублей за поездку по посёлку и 25 рублей за 1 километр за пределами посёлка.
— Можно ездить в долг. Водитель записывает должников в тетрадку.
— Можно кататься толпой (сколько влезет в салон, обычно до 5-6 человек)
— Можно пить и курить в поездке (если водитель не против, а некоторые даже присоединяются).
— Есть услуга доставки за 250 рублей. Водитель даже может зайти в магазин и купить, что ему скажут.
Комиссия для водителей в таксопарках всего 12% (примерно в три раза ниже, чем отчисления через «Яндекс Такси»). Заказы принимают по телефону через диспетчеров. В основном все ездят на собственных автомобилях, все машины старые и наполовину убитые, но жители посёлка вполне довольны даже такому транспорту. Таксисты работают по 8-9 часов в день, чистый заработок — до 3 тысяч рублей за смену. Единственное чем они недовольны — то, что наиболее жирные заказы (например, далёкие поездки с щедрыми чаевыми) перехватывают владельцы таксопарков.
Несмотря на всю специфику такого сельского такси, местные жители не видят никаких альтернатив, особенно за неимением общественного транспорта, циркулирующего между окрестными сёлами. Ждать появления агрегаторов вроде «Яндекс Такси» там не приходится, да и вряд ли они смогли бы прижиться в таких условиях.