В приложении «Файлы» на iPadOS 18 появилась удобная опция, которой очень не хватало



Компания Apple добавила возможность форматировать внешний диск, подключенный к iPad. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, нововведение было добавлено в приложение «Файлы» на iPadOS 18 без анонсов и дополнительных пояснений. Фанат Apple просто обнаружил опцию случайно, когда тестировал новую ОС. Чтобы ее найти, нужно удерживать палец на названии внешнего диска в меню выбора накопителей, либо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши.







Вы увидите кнопку «Стереть», а после нажатия на нее — варианты файловых систем для форматирования. Среди доступных ФС: APFS, exFAT и даже MS-DOS (FAT32). Опция безусловно будет полезна для тех, кто много работает с контентом, например, снимает видео на iPhone и монтирует его на iPad. Теперь приложение «Файлы» стало более «взрослым» и приблизилось к «Дисковой утилите» macOS.