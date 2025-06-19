В приложении Gemini появилась долгожданная опция, причем совершенно бесплатно

Олег

Gemini

Компания Google добавила в свой чат-бот Gemini долгожданную для многих опцию — теперь в приложение можно загружать видеоролики. Об этом пишет 9to5google.

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Согласно источнику, в свежей версии Gemini 16.24 и новее появилась возможность «скормить» чат-боту видеоролик. Нейросеть получит его, проанализирует и ответит на вопросы пользователя по нему. Ранее можно было прикреплять лишь картинки и фотографии, а также ссылки на видео из YouTube.

Помимо мобильных приложений, возможность делать видеозапросы появилась и в веб-версии Gemini. Чтобы этим воспользоваться, просто перетащите видеоролик на панель подсказок.

О том, как скачать и использовать Gemini в России, мы ранее рассказали в этой подробной инструкции

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Источник:
9to5Google
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