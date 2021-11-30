Пинбол


В официальном приложении Google для iOS энтузиасты обнаружили скрытую «пасхалку» — игру в пинбол. Этим поделились в зарубежном издании ReviewGeek.

Наверное, многие помнят мини-игру с пиксельным динозавром в браузере Google Chrome. Теперь компания решила добавить подобную забавную «пасхалку» и в свое приложение для iPhone. По сути, это простейший пинбол, который оформлен в собственном стиле Google — компания внедрила цвета и фигуры, являющиеся частью фирменного дизайна Material. В игре есть несколько уровней, разнообразные фигуры и даже усложнения.

Чтобы активировать скрытый пинбол на iPhone:
  • Скачайте приложение Google из App Store, или обновите его до последней версии
  • Откройте приложение и перейдите на страницу вкладок
  • Очистите все вкладки и немного подождите
  • В нижней части экрана появятся несколько разноцветных фигур — игра началась!
К сожалению, фишка доступна только для iPhone и iOS — её нет в версии приложения для Android и даже на iPad. На момент публикации статьи Google ничего не говорила о планах добавить фирменный пинбол на эти платформы.  

Ранее мы рассказали о полезной фишке, которую Telegram позаимствовал у iOS 15. А еще дали подробнейшую инструкцию, как воспользоваться демонстрацией экрана на iPhone и iPad



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Источник:

ReviewGeek ReviewGeek

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