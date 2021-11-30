В официальном приложении Google для iOS энтузиасты обнаружили скрытую «пасхалку» — игру в пинбол. Этим поделились в зарубежном издании ReviewGeek.
Наверное, многие помнят мини-игру с пиксельным динозавром в браузере Google Chrome. Теперь компания решила добавить подобную забавную «пасхалку» и в свое приложение для iPhone. По сути, это простейший пинбол, который оформлен в собственном стиле Google — компания внедрила цвета и фигуры, являющиеся частью фирменного дизайна Material. В игре есть несколько уровней, разнообразные фигуры и даже усложнения.
Чтобы активировать скрытый пинбол на iPhone:
- Скачайте приложение Google из App Store, или обновите его до последней версии
- Откройте приложение и перейдите на страницу вкладок
- Очистите все вкладки и немного подождите
- В нижней части экрана появятся несколько разноцветных фигур — игра началась!
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