В приложении «Книги» на iPhone появилась озвучка книг нейросетями



Компания Apple запустила новую функцию в своем сервисе «Книги» (iBooks). Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, Apple запустила новую возможность для любителей слушать книги, а не читать текст. Теперь издатели, которые размещают свои произведения в сервисе, могут разрешить их озвучку. Когда такое разрешение получено, в «Книгах» появляется аудиодорожка, которая создается искусственным интеллектом: нейросеть автоматически озвучивает текст книги, и её можно слушать.



Впервые об этой функции Apple объявила в декабре на своем официальном сайте. Теперь она запущена для всех пользователей. Компания разработала разные голоса ИИ для разных жанров, поэтому на данный момент озвучены могут быть не все произведения. В будущем спектр расширится. Компания говорит, что процесс озвучки нейросетью занимает до одного месяца, поскольку кое-что сотрудники сервиса делают вручную. Наряду с нейросетевой озвучкой автор книги может разместить в «Книгах» и классическую аудиодорожку, начитанную человеком.



Книги, озвученные ИИ, отмечаются в приложении тегом «Озвучено Apple Books».

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