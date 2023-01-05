Книги iPhone iOS

В приложении «Книги» на iPhone появилась озвучка книг нейросетями

Олег

Книги


Компания Apple запустила новую функцию в своем сервисе «Книги» (iBooks). Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, Apple запустила новую возможность для любителей слушать книги, а не читать текст. Теперь издатели, которые размещают свои произведения в сервисе, могут разрешить их озвучку. Когда такое разрешение получено, в «Книгах» появляется аудиодорожка, которая создается искусственным интеллектом: нейросеть автоматически озвучивает текст книги, и её можно слушать.

Впервые об этой функции Apple объявила в декабре на своем официальном сайте. Теперь она запущена для всех пользователей. Компания разработала разные голоса ИИ для разных жанров, поэтому на данный момент озвучены могут быть не все произведения. В будущем спектр расширится. Компания говорит, что процесс озвучки нейросетью занимает до одного месяца, поскольку кое-что сотрудники сервиса делают вручную. Наряду с нейросетевой озвучкой автор книги может разместить в «Книгах» и классическую аудиодорожку, начитанную человеком.

Книги, озвученные ИИ, отмечаются в приложении тегом «Озвучено Apple Books». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+327
Dmitriy
Ну если понять, что любой голосовой помощник, даже Алиса, может это озвучивать любой текст сравнительно неплохо в режиме реального времени, а тут одну книгу несколько месяцев и это явно на один язык, скорее английский — такая себе инновация выходит. Долго, дорого по сути. Или такие сроки вызваны использованием их процов?
час назад в 23:20
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