Пользователи из Великобритании и Ирландии заметили, что во встроенном погодном приложении для iOS появилась новая функция. Оно отображает примерный прогноз осадков на предстоящий час.
Информация об осадках на следующий час была ранее доступна в США с момента запуска iOS 14, но до текущей недели она не распространялась на другие страны. Сообщается, что новые графики отображаются у пользователей iOS 14.4 и iOS 14.5.
Новая возможность была добавлена в «Погоду» на iOS после приобретения приложения Dark Sky в марте 2020 года. Графики осадков предполагают поминутные прогнозы на основе точного местоположения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Информация об осадках на следующий час была ранее доступна в США с момента запуска iOS 14, но до текущей недели она не распространялась на другие страны. Сообщается, что новые графики отображаются у пользователей iOS 14.4 и iOS 14.5.
Новая возможность была добавлена в «Погоду» на iOS после приобретения приложения Dark Sky в марте 2020 года. Графики осадков предполагают поминутные прогнозы на основе точного местоположения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: