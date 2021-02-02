Пользователи из Великобритании и Ирландии заметили, что во встроенном погодном приложении для iOS появилась новая функция. Оно отображает примерный прогноз осадков на предстоящий час.

Погода

Информация об осадках на следующий час была ранее доступна в США с момента запуска iOS 14, но до текущей недели она не распространялась на другие страны. Сообщается, что новые графики отображаются у пользователей iOS 14.4 и iOS 14.5.

Новая возможность была добавлена в «Погоду» на iOS после приобретения приложения Dark Sky в марте 2020 года. Графики осадков предполагают поминутные прогнозы на основе точного местоположения.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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