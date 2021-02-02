





Пользователи из Великобритании и Ирландии заметили, что во встроенном погодном приложении для iOS появилась новая функция. Оно отображает примерный прогноз осадков на предстоящий час.Информация об осадках на следующий час была ранее доступна в США с момента запуска iOS 14, но до текущей недели она не распространялась на другие страны. Сообщается, что новые графики отображаются у пользователей iOS 14.4 и iOS 14.5.Новая возможность была добавлена в «Погоду» на iOS после приобретения приложения Dark Sky в марте 2020 года. Графики осадков предполагают поминутные прогнозы на основе точного местоположения.