Montage

Популярное приложение для редактирования фотографий VSCO продолжает смещать акцент в сторону видео. В прошлом месяце компания наконец-то позволила пользователям публиковать видеоролики в ленте, а сегодня сообщается о запуске нового инструмента для редактирования видео под названием Montage.

Ранее в приложении уже были доступны простые функции для обработки видео, такие как наложение фильтров, регулировка экспозиции и прочее. Montage — это совершенно новый инструмент, который позволяет создавать длинные видеоистории, содержащие различные сцены с наложением слоев из одного или нескольких клипов, фотографий, коллажей и другого контента.

Новая функция доступна в VSCO Studio, где начинаются все проекты. Для начала будет предложено выбрать соотношение сторон (например, квадрат, пейзажный или портретный режим), а затем можно будет добавить свои фотографии и видео из галереи для создания новых сцен.

VSCO отмечает, что во время работы с Montage пользователи смогут настроить прозрачность изображений, добавляемых в различные слои. Количество сцен в создании проекта неограниченно, но в ленту сервиса можно загрузить ролики продолжительностью не более двух минут. Готовые проекты можно будет опубликовать на Vimeo или другом видеохостинге.

Таким образом, с помощью новых инструментов для редактирования видео компания хочет адаптироваться к интересам молодого поколения, которым нравится обмениваться коротенькими роликами в историях Instagram или в TikTok. В прошлом году VSCO дала понять, что намерена посвятить больше времени созданию инструментов для редактирования видео, приобретя компанию Rylo.

Новые функции приложения, в том числе Montage, должны помочь VSCO увеличить число платных подписчиков. В декабре компания сообщила, что собирается перешагнуть отметку в 4 миллиона активных подписчиков в 2020 году и достичь годового дохода, который составит 80 миллионов долларов. Сейчас у сервиса 20 миллионов еженедельных активных пользователей, среди которых 2 миллиона обладателей подписки VSCO X.

Пользователи бесплатного приложения смогут опробовать новый инструмент, но, чтобы сохранить и опубликовать готовое видео потребуется оформить подписку. Montage доступен на Android и iOS, начиная с сегодняшнего дня.



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VSCO VSCO

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