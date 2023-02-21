В продаже появились сотни книг, написанных нейросетью





Журналисты Reuters обнаружили на Amazon по меньшей мере двести книг, написанных или составленных с использованием ChatGPT и других нейросетей. У произведений есть авторы, но на обложках или в аннотациях честно указано, что текст полностью или частично формировался искусственным интеллектом.



В основном такие книги продаются в электронном варианте для читалок вроде Amazon Kindle, но доступны и печатные версии, которые стоят в разы дороже (примерно по 10 долларов). Примечательно, что у нейросетей нет жанровых ограничений, они могут генерировать тексты про технологии, бизнес, кулинарию, сочинять детские сказки и даже писать стихи. Произведения явно невысокого уровня, но на создание одной книги уходит всего несколько часов, и эти затраты с лихвой отбиваются доходом с продаж.



Не исключено, что созданных с помощью нейросетей книг в реальности гораздо больше, просто многие авторы не указывают, что им помогал ИИ. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, планирует выпустить инструмент, указывающий на то, что тот или иной текст был написан искусственным интеллектом, и тогда авторам будет гораздо сложнее присваивать себе авторство произведений.

