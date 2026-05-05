В продаже появились точные копии iPhone Air под видом оригинала. Вот 5 скрытых отличий

Китайские мастера сумели создать подделку инновационного айфона, которую на первый взгляд очень сложно отличить от оригинала — она уже продается в Китае и запросто может оказаться на российском прилавке или маркетплейсе. Есть несколько верных признаков, которые помогут не попасться на уловку мошенников.

SIM-слот. Оригинальный iPhone Air не имеет конфигурации с физической симкой, смартфоны этой модели для всех стран работают исключительно с eSIM. У копии он присутствует, чтобы привлечь покупателя.

Ассимметрия портов. На нижней грани есть USB-С и решетки динамиков — на копии они смещены к задней крышке, у оригинала они расположены четко посередине.

«Борода». Оригинальный iPhone Air имеет равномерную очень тонкую рамку вокруг дисплея. У копии внизу можно увидеть одну утолщенную рамку дисплея, поскольку такие «бородатые» матрицы стоят намного дешевле.

Предустановленный Play Market. Все копии iPhone имеют его, поскольку работают на Android. Его обычно можно найти где-то в малозаметном месте, например, на последнем рабочем столе в какой-нибудь папке. Само собой, в оригинальном iPhone не может быть никакого магазина приложений Google.

Изъяны интерфейса. После включения копия очень хорошо имитирует iOS 26 и Liquid Glass, однако встречаются очевидные недочеты, например, слипшиеся баннеры уведомлений, строчные буквы вместо заглавных и так далее.

Сразу стоит отметить — отличить фейковый iPhone Air по внешнему виду коробки без распаковки почти нереально. Картон, изображения и шрифты максимально похожи на «яблочные», как и защитные пломбы. Можно попробовать «пробить» серийный номер: он, скорее всего, будет настоящим, но активированным задолго до этого — таким образом можно косвенно понять, что внутри что-то не так.Если вскрыть коробку, то комплект также неотличим от настоящего: кабель и документы выглядят и сложены идентично оригиналу. Признаки подделки можно увидеть лишь при детальном осмотре самого устройства и последующем его включении. Вот они:Если уделить осмотру чуть больше времени и установить приложение-чекер спецификаций, то можно увидеть настоящее «железо» подделки. Обычно это старенький дешевый чип MTK и 16-32 Гб накопитель.