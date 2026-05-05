В продаже появились точные копии iPhone Air под видом оригинала. Вот 5 скрытых отличий

Китайские мастера сумели создать подделку инновационного айфона, которую на первый взгляд очень сложно отличить от оригинала — она уже продается в Китае и запросто может оказаться на российском прилавке или маркетплейсе. Есть несколько верных признаков, которые помогут не попасться на уловку мошенников.
Сразу стоит отметить — отличить фейковый iPhone Air по внешнему виду коробки без распаковки почти нереально. Картон, изображения и шрифты максимально похожи на «яблочные», как и защитные пломбы. Можно попробовать «пробить» серийный номер: он, скорее всего, будет настоящим, но активированным задолго до этого — таким образом можно косвенно понять, что внутри что-то не так.
Если вскрыть коробку, то комплект также неотличим от настоящего: кабель и документы выглядят и сложены идентично оригиналу. Признаки подделки можно увидеть лишь при детальном осмотре самого устройства и последующем его включении. Вот они:
- SIM-слот. Оригинальный iPhone Air не имеет конфигурации с физической симкой, смартфоны этой модели для всех стран работают исключительно с eSIM. У копии он присутствует, чтобы привлечь покупателя.
- Ассимметрия портов. На нижней грани есть USB-С и решетки динамиков — на копии они смещены к задней крышке, у оригинала они расположены четко посередине.
- «Борода». Оригинальный iPhone Air имеет равномерную очень тонкую рамку вокруг дисплея. У копии внизу можно увидеть одну утолщенную рамку дисплея, поскольку такие «бородатые» матрицы стоят намного дешевле.
- Предустановленный Play Market. Все копии iPhone имеют его, поскольку работают на Android. Его обычно можно найти где-то в малозаметном месте, например, на последнем рабочем столе в какой-нибудь папке. Само собой, в оригинальном iPhone не может быть никакого магазина приложений Google.
- Изъяны интерфейса. После включения копия очень хорошо имитирует iOS 26 и Liquid Glass, однако встречаются очевидные недочеты, например, слипшиеся баннеры уведомлений, строчные буквы вместо заглавных и так далее.
Если уделить осмотру чуть больше времени и установить приложение-чекер спецификаций, то можно увидеть настоящее «железо» подделки. Обычно это старенький дешевый чип MTK и 16-32 Гб накопитель.