В продаже у дилеров нашлись новые Renault Logan российской сборки — их еще можно купить

Олег

Logan


У российских автодилеров сохранились несколько седанов Renault Logan российской сборки. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Согласно источнику, пара седанов без пробега до сих пор продаются в двух российских автосалонах. Один можно купить в Альметьевске, а второй — в Азнакаево; обе локации расположены в Татарстане.

Оба автомобиля были собраны на российском заводе Renault в 2021 году, еще до того, как он превратился в «Москвич». Они оснащены базовым мотором 1,6 литра мощностью 82 л.с. с механической КПП. Цвет — белый, а в комплектацию входят две подушки безопасности, тканевый салон, кондиционер, ABS, бортовой компьютер, передние ЭСП, центральный замок. Обе машины продаются на штампованных дисках и без магнитолы.

Сейчас продавцы просят за седаны по 1 620 000 рублей. Еще в мае они стоили от 1,2 млн рублей без учета скидок и дилерских «понижаторов». Цена в 2021 году, разумеется, была еще ниже. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

+102
unfailingsky
В АзнакаЕво.
И то городом у нас в Татарстане это назовёт лишь большой оптимист))
Вчера в 17:11
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Seagull
–410
Seagull
За 1.6 ляма ? Лучше посмотреть что-то бу
Вчера в 18:57
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