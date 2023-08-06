В продаже у дилеров нашлись новые Renault Logan российской сборки — их еще можно купить



У российских автодилеров сохранились несколько седанов Renault Logan российской сборки. Об этом пишет портал «Автоновости дня».



Согласно источнику, пара седанов без пробега до сих пор продаются в двух российских автосалонах. Один можно купить в Альметьевске, а второй — в Азнакаево; обе локации расположены в Татарстане.



Оба автомобиля были собраны на российском заводе Renault в 2021 году, еще до того, как он превратился в «Москвич». Они оснащены базовым мотором 1,6 литра мощностью 82 л.с. с механической КПП. Цвет — белый, а в комплектацию входят две подушки безопасности, тканевый салон, кондиционер, ABS, бортовой компьютер, передние ЭСП, центральный замок. Обе машины продаются на штампованных дисках и без магнитолы.



Сейчас продавцы просят за седаны по 1 620 000 рублей. Еще в мае они стоили от 1,2 млн рублей без учета скидок и дилерских «понижаторов». Цена в 2021 году, разумеется, была еще ниже.