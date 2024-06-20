В продажу вернулся всеми любимый автомобиль Lada, который пропал еще в 2022 году. Ценник приятно удивляет

Олег

Компания «АвтоВАЗ» официально объявила о возвращении универсала Largus. Сообщение появилось на сайте бренда.

Фото: Lada

Lada Largus исчезла из продажи в 2022 году после ввода санкций, которые помешали её собирать — Largus производится на европейской базе и запчастях. Автомобиль был в России крайне популярным из-за своей вместительности, надежности и высокого клиренса. В мае производство Largus было перезапущено в Ижевске, а теперь любимый россиянами универсал возвращается в автосалоны.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сейчас Lada Largus может предложить ГУР, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок, водительскую подушку безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS и кондиционер. Вариантов мотора два: 90 л.с и 106 л.с. на 16 клапанах, оба бензиновые.

Как сообщает «АвтоВАЗ», машину можно приобрести с сегодняшнего дня (20 июня) по цене от 1,66 млн рублей у официальных дилеров бренда. Она доступна в виде 5-местного универсала трех комплектаций и коммерческого фургона в единственном конфиге. Осенью планируется запустить сборку 7-местных универсалов, а также Cross. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Lada
Cсылки по теме:
Представлена электрическая «Нива»
«АвтоВАЗ» показал новую машину — Lada Iskra
OZON раздает приятный бонус самым быстрым покупателям новой категории товаров

Рекомендации

Рекомендации

В России запретили популярный софт для 3D-моделирования
На Android пришла эксклюзивная фича Apple — она пригодится буквально каждому
WhatsApp тестирует суперполезную фичу, которой нет ни в одном мессенджере
Небывалая «щедрость» от «Яндекс Go» — таксисты теперь возят пассажиров за свой счёт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии