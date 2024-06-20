В продажу вернулся всеми любимый автомобиль Lada, который пропал еще в 2022 году. Ценник приятно удивляет









Lada Largus исчезла из продажи в 2022 году после ввода санкций, которые помешали её собирать — Largus производится на европейской базе и запчастях. Автомобиль был в России крайне популярным из-за своей вместительности, надежности и высокого клиренса. В мае производство Largus было перезапущено в Ижевске, а теперь любимый россиянами универсал возвращается в автосалоны.



Компания «АвтоВАЗ» официально объявила о возвращении универсала Largus. Сообщение появилось на сайте бренда.Lada Largus исчезла из продажи в 2022 году после ввода санкций, которые помешали её собирать — Largus производится на европейской базе и запчастях. Автомобиль был в России крайне популярным из-за своей вместительности, надежности и высокого клиренса. В мае производство Largus было перезапущено в Ижевске, а теперь любимый россиянами универсал возвращается в автосалоны.



Сейчас Lada Largus может предложить ГУР, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок, водительскую подушку безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS и кондиционер. Вариантов мотора два: 90 л.с и 106 л.с. на 16 клапанах, оба бензиновые.



Как сообщает «АвтоВАЗ», машину можно приобрести с сегодняшнего дня (20 июня) по цене от 1,66 млн рублей у официальных дилеров бренда. Она доступна в виде 5-местного универсала трех комплектаций и коммерческого фургона в единственном конфиге. Осенью планируется запустить сборку 7-местных универсалов, а также Cross.