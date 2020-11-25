Любите загадки об официально признанных НЛО и прочих странностях с РЕН ТВ? Ловите еще одну: кто-то установил большой блестящий металлический монолит в далекой американской пустыне штата Юта. Кто это мог сделать?
Над этим вопросом уже несколько дней ломают голову государственные чиновники из Департамента охраны дикой природы. Представьте себе пустыню на юго-востоке Юты: красноватый песок, нечастые растения, минимум дорог и людей. И в центре тупика одного из множества небольших скальных ущелий в каньоне Оук-Рик, в месте под названием Страна Ред-Рок, обнаруживается причудливая инсталляция высотой 3 метра, напоминающая по форме блестящий серебристый параллелепипед. Неудивительно, что в интернете сразу же пошли шутки о монолите из Космической одиссеи Артура Кларка.
«Хорошо, бесстрашные исследователи спускаются вниз, чтобы изучить инопланетную форму жизни», — смеется один из биологов, обнаруживший эту странную инсталляцию, снимая на видео своих товарищей, идущих к монолиту 18 ноября.
Увы, сей кусок металла не сумел (пока что) сделать ничего мистического, в отличие от фильма, хотя официальные лица с удивлением отметили, что кто-то потрудился прорубить плотную каменистую землю, чтобы установить памятник. По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, на монолите или рядом с ним нет никаких намеков на то, кто его установил. Также рядом не было никаких следов.
В пустынях Юты живет мало людей, и местами тут встречаются «марсианские» пейзажи.
Биолог из авиационного бюро Департамента общественной безопасности штата Юта был первым, кто заметил эту странную структуру. По его словам, он вместе с небольшой командой из бюро производил стандартный облет пустынного каньона, проводя учет снежных баранов, когда он заметил что-то блестящее на земле. «Он такой: «эй, стой, стой, развернись, развернись скорее!» — сказал пилот того вертолета Брет Хатчингс. «Я подумал: «Что там может быть?». И он такой: «там какая-то блестящая штука на земле, мы должны пойти посмотреть на нее!»
В итоге вертолет приземлился поблизости и команда
«Я предполагаю, что это инсталляция для клипа какого-то нового артиста или что-то в этом роде, или, знаете, этот монолит установил кто-то, кто является большим поклонником Космической одиссеи», — сказал Хатчингс.
Монолит из 2001 год: Космическая одиссея — это загадочный параллелепипед, который неведомым нам образом запускает быстрое эволюционное или социальное развитие вида, оказавшегося рядом с ним. В фильме Стэна Кубрика рядом с ним оказались австралопитеки, и тот «научил» их держать в руках инструменты и оружие.
Нет, это не фото первой экспедиции на Марс.
Однако следует отметить, что монолиты в романе Артура Кларка, по которому сняли фильм, всегда имеют размеры в соотношении 1:4:9 (квадраты трех первых цифр, 1²:2²:3²), что не похоже на монолит Юты, так как его ширина и глубина кажутся одинаковыми, то есть его основание — квадрат. Более того, монолит из фильма темный и не отражает свет, а найденная инсталляция блестящая. Так что если неизвестного автора и вдохновила «Космическая одиссея 2001 года» на установку памятника, он сделал это без особого внимания к деталям — разве что местность подобрана относительно похоже.
Департамент общественной безопасности сохраняет в тайне местонахождение памятника, опасаясь, что его бросится искать множество людей, в том числе и неподготовленных, из-за чего они могут застрять в отдаленном месте, где обеспечить спасение будет достаточно трудно. Однако после того, как информация о монолите попала в интернет, стало понятно, что общественность уже не остановить.
Так, реддитер thewierdturnpro буквально несколько часов назад поделился своим фото верхом на монолите, тем самым показав, что старания правительства скрыть памятник успехом не увенчались. По его словам, он изготовлен из 1/8-дюймовой стали, склепанной по швам. По звуку внутри находится изоляционный материал, а на основании есть эпоксидная смола. При этом добраться до него с ближайшей дороги оказалось несложно, так что скорее всего туристов рядом с монолитом будет много
Собственно, данные thewierdturnpro подтверждают предположение, что это просто памятник или арт-объект: вряд ли инопланетяне стали бы использовать клепку и эпоксидку. А то, что он полый и расположен недалеко от дороги, также говорит о том, что его вполне могла установить небольшая группа людей. Если же вам интересно точное местоположение монолита — можете заглянуть в комментарии к фото реддитера, где предложены сразу несколько маршрутов к этой инсталляции.
По данным Департамента общественной безопасности, Бюро землепользования определит, необходимо ли дальнейшее расследование. «Это была самая странная вещь, с которой я сталкивался за все годы полетов», — сказал Хатчингс.
Вообще говоря, это уже не первая инсталляция в пустыне — дикие места всегда привлекали художников, таких как Фрэнк Ван Зант, который построил общежитие из подручных материалов в пустыне в Неваде, или Леонард Найт, чья «Гора Спасения» к юго-востоку от Лос-Анджелеса была показана в фильме «В диких условиях». Но, в любом случае, федеральное правительство плохо смотрит на проекты, реализуемые без их разрешения.
«Незаконно устанавливать конструкции или предметы искусства на государственных землях, находящихся под федеральным управлением, независимо от того, с какой вы планеты», — отмечают федералы на своем веб-сайте.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Считаю это создано человеком