В «Пятерочке» теперь можно снять наличные с карты без банкомата. А что с комиссией?



Российская торговая сеть X5 запустила возможность снять наличные с карты прямо на кассе «Пятерочки». Об этом сообщает сама компания.



Согласно источнику, покупателям теперь доступна возможность снятия наличных с банковской карты прямо на кассе в 13 тысячах магазинов «Пятерочка». Подключены пока не все магазины, но возможность выдачи наличных уже доступна во всех регионах присутствия сети. Оставшиеся «Пятерочки» будут подключены в первом квартале 2023 года. Напомним, что с марта 2022 года снятие наличных на кассе работает и в сети «Перекресток».



Что касается условий выдачи, то их несколько. Посетителю обязательно необходимо совершить покупку в «Пятерочке», после чего подойти с ней на кассу и сообщить о своем желании снять наличные с карты. Поддерживаются банковские карты любых российских банков и всех платежных систем. За один раз можно снять не более 5000 рублей. «Пятерочка» не взимает комиссию за выдачу, но её может удерживать банк покупателя — условия лучше заранее уточнить в его службе поддержки.



После совершения операции клиент получит два чека: один для покупки, и один по факту снятия.