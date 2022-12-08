Пятерочка Банковские карты Россия

В «Пятерочке» теперь можно снять наличные с карты без банкомата. А что с комиссией?

Олег

Пятёрочка выручает


Российская торговая сеть X5 запустила возможность снять наличные с карты прямо на кассе «Пятерочки». Об этом сообщает сама компания.

Согласно источнику, покупателям теперь доступна возможность снятия наличных с банковской карты прямо на кассе в 13 тысячах магазинов «Пятерочка». Подключены пока не все магазины, но возможность выдачи наличных уже доступна во всех регионах присутствия сети. Оставшиеся «Пятерочки» будут подключены в первом квартале 2023 года. Напомним, что с марта 2022 года снятие наличных на кассе работает и в сети «Перекресток».

Что касается условий выдачи, то их несколько. Посетителю обязательно необходимо совершить покупку в «Пятерочке», после чего подойти с ней на кассу и сообщить о своем желании снять наличные с карты. Поддерживаются банковские карты любых российских банков и всех платежных систем. За один раз можно снять не более 5000 рублей. «Пятерочка» не взимает комиссию за выдачу, но её может удерживать банк покупателя — условия лучше заранее уточнить в его службе поддержки.

После совершения операции клиент получит два чека: один для покупки, и один по факту снятия. 

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Источник:
X5
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Комментарии

+41
arnikrock
Ништяки покатили🤣Удобство
16 минут назад
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