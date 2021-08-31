Пользователи спутникового интернета Starlink из разных стран обратили внимание на неожиданные помехи в работе сети — их создают птицы. Об этом рассказали несколько зарубежных СМИ, в частности, ВВС и Hothardware.
Согласно источнику, профессор Университета Суррея и по совместительству эксперт по кибербезопасности Алан Вудворд протестировал спутниковый интернет Starlink от Илона Маска. Он замерил скорость подключения и передачи данных через спутник и остался доволен результатами — в его местности (Великобритания) тестирование показало в среднем около 95 Мбит/с. Однако он обратил внимание на периодические краткосрочные помехи в работе соединения — Алан зафиксировал серию отключений от сети, каждое из которых длилось около 1 секунды, но иногда и дольше.
Так как осмотр оборудования и коннекторов не выявил причин, профессор решил осмотреть саму антенну и кабели, которые к ней подключены. Никаких повреждений обнаружено не было, но он обратил внимание, что спутниковую тарелку облюбовали голуби. Дело в том, что антенна Starlink располагается почти горизонтально, в отличие от спутникового ТВ — а значит, птицам очень удобно принимать в ней «солнечные ванны». Поначалу Алан не придал значения этому факту, но потом решил понаблюдать, и выявил зависимость между активностью голубей на антенне (приземление, перемещение, драки) и краткосрочными разрывами связи.
По словам Вудворта, голуби являются не единственной причиной помех при работе Starlink. Например, в один из дней тестирования «связь просто полностью исчезла», и это было непохоже на те короткие «птичьи» помехи. Сейчас он еще исследует причины таких сбоев.
Ранее мы подробно рассказали об интернете Starlink и о том, как подключиться к нему в России. Кроме того, в РФ создают аналог Starlink — уже есть некоторая информация о нём.
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