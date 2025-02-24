Microsoft изменила ключевую особенность Windows 11. Эта ОС стала в разы удобнее!

Компания Microsoft внесла изменения в меню «Пуск» в Windows 11. Они появились в бета-сборке операционной системы с номером билда 22635.4950.
Изменения постигли и боковую панель с уведомлениями (вызывается из правого нижнего угла). Теперь в ней есть раздел с информацией от сопряжённого с компьютером смартфона (уведомления, уровень заряда, доступк SMS, звонкам и галерее), а также возможность отправки файлов.
В свежей бета-сборке Windows 11 есть ещё одно заметное изменение — новое меню, позволяющее отправлять файл из одного приложения в другое. Меню появляется при перетягивании файла в верхнюю часть экрана, с его помощью можно открывать этот файл в офисных приложениях, пересылать по электронной почте и многое другое, в зависимости от того, какие программы установлены на компьютере.
Для установки бета-сборок Windows 11 нужно происоединиться к программе Windows Insider в приложении «Параметры» через «Центр обновления Windows» и выбрать канал Beta в качестве источника получения апдейтов.