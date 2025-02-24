Microsoft изменила ключевую особенность Windows 11. Эта ОС стала в разы удобнее!

Александр


Компания Microsoft внесла изменения в меню «Пуск» в Windows 11. Они появились в бета-сборке операционной системы с номером билда 22635.4950.

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В меню «Пуск» есть страница «Все приложения», при переходе на которую можно увидеть все установленные программы, причём сейчас появилась возможность отсортировать их не только в алфавитном порядке, но и по категориям. В первом случае отображается побуквенный список программ, который пролистывается колёсиком мыши, полосой прокрутки или стрелками навигации на клавиатуре. Во втором случае можно увидеть сетку с сортировкой программ в зависимости от их предназначения (офисные, игровые, для разработчиков, мессенджеры, видеосервисы, утилиты, креатив, бизнес и прочее). При переходе в ту или иную категорию можно увидеть все приложения, которые включены в неё. Сортировка производится автоматически, при желании можно переместить приложение из одной категории в другую (например, если Windows не смогла правильно определить предназначение программы).



Изменения постигли и боковую панель с уведомлениями (вызывается из правого нижнего угла). Теперь в ней есть раздел с информацией от сопряжённого с компьютером смартфона (уведомления, уровень заряда, доступк SMS, звонкам и галерее), а также возможность отправки файлов.



В свежей бета-сборке Windows 11 есть ещё одно заметное изменение — новое меню, позволяющее отправлять файл из одного приложения в другое. Меню появляется при перетягивании файла в верхнюю часть экрана, с его помощью можно открывать этот файл в офисных приложениях, пересылать по электронной почте и многое другое, в зависимости от того, какие программы установлены на компьютере.

Для установки бета-сборок Windows 11 нужно происоединиться к программе Windows Insider в приложении «Параметры» через «Центр обновления Windows» и выбрать канал Beta в качестве источника получения апдейтов.
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Источник:
TechRadar
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