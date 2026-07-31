В restore: стартовали продажи HUAWEI Pura 90s и HUAWEI FreeClip 2 S

В сети магазинов restore: стартовали продажи новых флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S.
Серия HUAWEI Pura 90s получила новые возможности съемки, которые «стирают расстояние» между камерой и объектом. Флагманская модель HUAWEI Pura 90s Pro Max оснащена инновационным телеобъективом 200 Мп с ультрабольшим сенсором, с помощью которого можно получить детализированные кадры объектов даже на большом расстоянии. Технология обработки изображений формата RAW 200 Мп в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения позволяет делать 20-кратную телескопическую фотосъемку и запись видео. В то время как технология стабилизации изображения CIPA 7.0 минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. Вместе они помогают в создании одинаково четких, детализированных снимкиов при съемке на большом расстоянии, макросъемке и съемке в сложных условиях освещения. Благодаря функциям композиции и оптимизации изображений с помощью ИИ пользователям доступен весь цикл работы с изображениями, от съемки до их профессиональной обработки, чтобы получить более качественные и выразительные снимки.
Для крупных планов HUAWEI Pura 90s Pro поддерживает макросъемку с минимальным фокусным расстоянием 5 см, позволяющую с невероятной точностью запечатлеть ускользающие от взгляда мелкие детали. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии HUAWEI Pura 90s отличаются высокой точностью цветопередачи и широким цветовым охватом, что позволяет передавать натуральные цвета на фото и видео.
В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s также доступен обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia(Селия). Celia помогает быстро искать ответы на вопросы, позволяет эффективно работать в режиме многозадачности и поддерживает пользователей в путешествиях.
Обе модели серии HUAWEI Pura 90s оснащены батареей с большой емкостью 6000 мАч. Модель HUAWEI Pura 90s Pro поддерживает проводную супербыструю зарядку HUAWEISuperCharge 66 Вт, а HUAWEI Pura 90s Pro Max — сверхбыструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт.
В свою очередь, наушники HUAWEI FreeClip 2 S сочетают оригинальный дизайн и комфорт для повседневного использования. Зарядный чехол получил обновленную округлую форму и сияющее покрытие, которое создается благодаря более чем 100 высокотехнологичным процессам обработки. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить внутри не только наушники, но и небольшие аксессуары.
Наушники выполнены в обновленной С-образной конструкции из гипоаллергенного жидкого силикона, которая обеспечивает комфортную и надежную посадку. Характерный металлический блеск корпуса достигается благодаря 22 этапам смешения цветов и нанесения покрытия. Открытая конструкция позволяет сохранить комфорт при длительном использовании, а также обеспечивает четкое воспроизведение звука и высокое качество передачи голоса во время звонков. HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.
Приобрести и протестировать устройства уже можно в 40+ магазинах сети, расположенных в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Сочи, Иркутск, Омск, Томск. Также устройства доступны на сайте по следующим ценам:
- HUAWEI Pura 90s Pro, 256 ГБ — 64 990 рублей;
- HUAWEI Pura 90s Pro, 512 ГБ — 74 990 рублей;
- HUAWEI Pura 90s Pro Max, 256 ГБ — 84 990 рублей;
- HUAWEI Pura 90s Pro Max, 512 ГБ — 94 990 рублей;
- HUAWEI FreeClip 2 S — 16 990 рублей.
При покупке доступны сервисные привилегии HUAWEI CARE+. Все остальные подробности — на сайте restore:.
Реклама ООО «реСтор», ИНН 7709678550
Подробнее на сайте re-store.ru
erid:F7NfYUJCUneVdwHVwRve