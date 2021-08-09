

В Нижегородской области в работу одной из камер-радаров внедрили нейросеть. Об этом рассказали в «КоммерсантЪ».



Искусственный интеллект использовали для вынесения штрафов водителям за выключенные фары в дневное время (статья 12.20 КоАП). Это делается следующим образом: камера распознает номерной знак, после чего определяет, присутствуют ли световые пятна слева и справа от него. Если включенные фары не обнаружены — комплекс фиксирует нарушение. Информация о работе этого механизма впервые поступила от самих нижегородских водителей, которые с удивлением стали выкладывать в соцсетях протоколы штрафов за выключенные фары — ведь до сих пор автоматически фиксировались только скоростные нарушения.



Камера «Азимут-3», определяющая свет фар, размещена на улице Коминтерна и с начала июля с её помощью было выписано более 7 тысяч штрафов. Журналисты отмечают, что часть протоколов водителям удалось оспорить.



Представитель фирмы-производителя «Азимута» утверждает, что модуль полностью сертифицирован и легален. Более того, по его словам, нейросетью оснащены все камеры «Азимут-3», но включить его в работу решили пока только в Нижегородском ГИБДД. Точно такие же комплексы уже установлены в Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах.



Применение автоматизированных систем для составления протоколов водителям, передвигающимся без включенных фар, уже тестировалось в 2014 году, но эксперимент был быстро свернут по указанию ГИБДД — главное управление смутило отсутствие сертификатов.



Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман настроен пессимистично. Он считает, что ни автоматика, ни даже живой инспектор порой не в состоянии определить состояние фар у многих современных автомобилей в солнечный день. По его словам, доказать впоследствии, что фары были включены, практически невозможно.





