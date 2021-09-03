

Операторы мобильной связи в России предупредили о росте цен на архивных тарифах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «большой четверки».



Согласно источнику, «МТС» уведомила своих клиентов, что с 9 сентября абонплата на тарифах линейки «Мой Смарт» будет увеличена и составит от 355 рублей в месяц, с соразмерным увеличением включенных в тариф минут и трафика. Компания предупредила, что поднимет цены и на некоторые другие архивные тарифы, но, по её словам, цена вырастет максимум на 30-40 рублей в месяц, а изменения затронут менее 1% общего числа архивных тарифов.



«После изменения абонентской платы тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения, и одними из наиболее выгодных в сегменте» — говорит «МТС»





Похожие изменения в архивные тарифы внес и







Что касается

К слову, сами абоненты несогласны с расчетами оператора. По словам некоторых пользователей, их расходы за последнее время увеличились чуть ли не вдвое.Похожие изменения в архивные тарифы внес и «Мегафон» . Это коснулось небольшой доли абонентов в отдельных регионах. Точный список тарифов, которые подверглись удорожанию, не сообщается. YOTA отчиталась о повышении цен в тарифе-конструкторе для тех, кто подключился после 24 августа. Процент удорожания или конкретные суммы не уточняются.Что касается «Вымпелкома» , то 11 и 12 августа оператор изменил стоимость ряда архивных тарифов, о чём сообщил на официальном сайте. Предупреждение сопровождается обещанием:

«Абонентам обновляемых тарифов откроются новые возможности»





Я сам обратил внимание на удорожание своего архивного тарифа от «МТС» — «Смарт Безлимитище 052016». Его стоимость за последнее время поднялась с 16,40 до 17,50 рублей в сутки. Если умножить эту разницу на 30 дней, получится около 33 рублей переплаты в месяц, или почти 400 рублей за год. Отмечу, что при подключении тарифа, в 2016 году, я платил за него 12,40 рублей в сутки. По сути, за пять лет абонплата увеличилась на 41%. Согласно отчетам аналитиков, в первой половина 2021 года рост тарифов на мобильную связь составил около 16% — это среднее арифметическое среди всех доступных операторов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков ожидает, что до конца года цены на связь поднимутся еще на 10%. Он объясняет удорожание тем, что ежегодно объем потребляемого абонентами трафика растет на 40-50% — а значит, растет и стоимость содержания и обслуживания инфраструктуры мобильной связи. Схожие аргументы обычно приводят и сами операторы.Я сам обратил внимание на удорожание своего архивного тарифа от «МТС» — «Смарт Безлимитище 052016». Его стоимость за последнее время поднялась с 16,40 до 17,50 рублей в сутки. Если умножить эту разницу на 30 дней, получится около 33 рублей переплаты в месяц, или почти 400 рублей за год. Отмечу, что при подключении тарифа, в 2016 году, я платил за него 12,40 рублей в сутки. По сути, за пять лет абонплата увеличилась на 41%.





