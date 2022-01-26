Российское правительство опубликовало на своем официальном сайте новый федеральный проект «Доступ в интернет за счет развития спутниковой связи». Его исполнение значительно улучшит качество мобильной связи в стране.
Проект содержит сразу несколько тезисов и целей, которые нужно будет реализовать в ближайшее десятилетие. Например, операторов связи обяжут наконец «поделиться» своими вышками друг с другом — в результате должна появиться так называемая «универсальная сеть». По сути, пользователь любого мобильного оператора сможет подключаться не только к его собственным вышкам, а вообще к любым близлежащим. Такое нововведение исключит ситуации, при которых рядом есть вышка другого оператора, но у вас не работает интернет, поскольку вышки вашего собственного поставщика связи поблизости нет.
«Универсальная сеть» должна быть запущена к 2030-му году, в неё объединят 10 тысяч базовых станций. Кроме того, операторы должны будут построить 3500 новых вышек и обновить устаревшее оборудование на около 5000 уже существующих станциях.
Среди прочего, указанный проект обяжет операторов покрыть сетью четвертого поколения (LTE) все федеральные трассы, а также населенные пункты с населением более 1000 человек. Этого нужно добиться к 2031 году.
Поскольку нововведения носят обязательный характер, есть мнение, что операторы связи попытаются финансировать их за счет повышения цен на тарифы. На данный момент о государственных субсидиях на исполнение проекта ничего не сообщается.
Ранее мы рассказали, что операторы поголовно начали поднимать стоимость архивных тарифов. Многим пользователям уже пришли уведомления об этом.
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