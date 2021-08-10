VR


В России разработали технологию для выявления людей с психическими расстройствами при помощи VR-технологии. Об это рассказали в «Известиях».

Систему разработали специалисты Самарского государственного медицинского университета. Они создали первую в мире технологию 3D-психодиагностики — в расшифровке результата помогают нейросети. «Психодиагностика в VR» способна автономно оценивать психологическое состояние человека и составлять портрет его личности.

Происходит это так: испытуемый человек надевает VR-шлем или очки, после чего ему показывают специальный набор медиаконтента. Опытным путём было выявлено, что спустя 3-4 минуты человек начинает воспринимать виртуальную реальность за настоящую и его мозг соответственно реагирует на контент. В течение всего процесса система датчиков измеряет его физические показатели — пульс, дыхание и т.д. — и оценивает психологические качества человека.

Результаты ИИ умеет интерпретировать под разные цели. Например, система может оценить человека по категориям «эффективность работы», «уровень самооценки», «агрессивность» и т.д. В итоге программа автоматически формирует заключение с теми деталями, которые интересуют заказчика. Больше всего «Психодиагностику в VR» планируют использовать при приеме на работу — чтобы получать достоверные сведения на собеседовании.

Что вы думаете о таком методе? Хотели бы устраиваться на работу через VR-психодиагностику? Поделитесь в комментариях! 



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Источник:

Известия Известия

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