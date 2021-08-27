AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 90 Гц;

Стекло Corning Gorilla Glass 5;

Процессор Mediatek Helio G80;

Основные камеры: 64 Мп, сверхширокоугольный модуль 8 Мп с углом обзора 123 градуса, макрообъектив 2 Мп, сенсор грубины;

Фронтальная камера 20 Мп;

Поддержка объемного звука и сертификация Dolby Atmos;

Аккумулятор емкостью 5000 mAh;

Технология быстрой зарядки до 25 Ватт и зарядное устройство мощностью 15 Ватт в комплекте.

Samsung объявила о старте продаж в России новой модели смартфона Galaxy M32. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.Согласно источнику, устройство оптимизировано для просмотра контента, гейминга и общения в соцсетях. Его основные спецификации таковы:Устройство доступно в двух цветах: белом и черном. В продаже существует только одна модификация с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.Смартфон можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung, в фирменных салонах бренда, а также у партнеров по цене 22 990 рублей.