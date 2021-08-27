Samsung


Samsung объявила о старте продаж в России новой модели смартфона Galaxy M32. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Согласно источнику, устройство оптимизировано для просмотра контента, гейминга и общения в соцсетях. Его основные спецификации таковы:
  • AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 90 Гц;
  • Стекло Corning Gorilla Glass 5;
  • Процессор Mediatek Helio G80;
  • Основные камеры: 64 Мп, сверхширокоугольный модуль 8 Мп с углом обзора 123 градуса, макрообъектив 2 Мп, сенсор грубины;
  • Фронтальная камера 20 Мп;
  • Поддержка объемного звука и сертификация Dolby Atmos;
  • Аккумулятор емкостью 5000 mAh;
  • Технология быстрой зарядки до 25 Ватт и зарядное устройство мощностью 15 Ватт в комплекте.
M32

Устройство доступно в двух цветах: белом и черном. В продаже существует только одна модификация с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Смартфон можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung, в фирменных салонах бренда, а также у партнеров по цене 22 990 рублей. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Samsung Samsung

Ссылки по теме:

Samsung Galaxy Z Fold 3 шантажирует владельцев. Люди возмущены Samsung Galaxy Z Fold 3 шантажирует владельцев. Люди возмущены

Samsung может удалённо блокировать телевизоры. Вот как это происходит Samsung может удалённо блокировать телевизоры. Вот как это происходит

Смартфоны подорожают. Причина максимально странная Смартфоны подорожают. Причина максимально странная