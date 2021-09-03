VPN


Роскомнадзор принял решение о блокировке шести популярных VPN-сервисов на территории РФ. Об этом сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на официальное заявление ведомства — в частности, «Известия».

Причина блокировки: Роскомнадзор считает, что эти сервисы создают в стране условия для незаконной деятельности — всё из-за того, что они дают гражданам доступ к сайтам и ресурсам, которые запрещены на территории РФ. В частности, среди таких опасных ресурсов названы сайты, связанные с распространением наркотиков, детской порнографии и экстремизма.

Вот список VPN-сервисов, заблокированных в РФ в этот раз:
  • Hola VPN,
  • ExpressVPN,
  • NordVPN,
  • Speedify VPN,
  • KeepSolid VPN Unlimited,
  • IPVanish VPN.
Решение об их блокировке было принято 2 сентября 2021 года. К слову, ранее ведомство уже «анонсировало» ограничения этих сервисов, когда подавало запрос в госучреждения.

Что касается государственных предприятий и учреждений — для них создан так называемый «белый список». Это означает, что блокировка отдельных VPN-сервисов не будет касаться органов, включенных в этот список, и их работа не будет нарушена.

«Белый список» оказался необходим, так как некоторые госструктуры используют VPN для выполнения своих прямых обязанностей. В частности, Роскомнадзор получил сообщения о 27 ведомствах, которые используют заблокированные VPN.

На данный момент представители перечисленных выше сервисов не ответили на запросы СМИ о том, будут ли они продолжать работать в России или каким-то образом оспаривать наложенные на них санкции.

Ранее мы рассказали, что VPN резко подорожал во всём мире — оказалось, что отчасти в этом виноваты россияне. Кроме того, ранее Роскомнадзор заблокировал Opera VPN — этот сервис распространялся вместе с одноименным браузером и был очень популярен. 



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Источник:

Известия Известия

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