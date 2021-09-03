Роскомнадзор принял решение о блокировке шести популярных VPN-сервисов на территории РФ. Об этом сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на официальное заявление ведомства — в частности, «Известия».
Причина блокировки: Роскомнадзор считает, что эти сервисы создают в стране условия для незаконной деятельности — всё из-за того, что они дают гражданам доступ к сайтам и ресурсам, которые запрещены на территории РФ. В частности, среди таких опасных ресурсов названы сайты, связанные с распространением наркотиков, детской порнографии и экстремизма.
Вот список VPN-сервисов, заблокированных в РФ в этот раз:
- Hola VPN,
- ExpressVPN,
- NordVPN,
- Speedify VPN,
- KeepSolid VPN Unlimited,
- IPVanish VPN.
Что касается государственных предприятий и учреждений — для них создан так называемый «белый список». Это означает, что блокировка отдельных VPN-сервисов не будет касаться органов, включенных в этот список, и их работа не будет нарушена.
«Белый список» оказался необходим, так как некоторые госструктуры используют VPN для выполнения своих прямых обязанностей. В частности, Роскомнадзор получил сообщения о 27 ведомствах, которые используют заблокированные VPN.
На данный момент представители перечисленных выше сервисов не ответили на запросы СМИ о том, будут ли они продолжать работать в России или каким-то образом оспаривать наложенные на них санкции.
Ранее мы рассказали, что VPN резко подорожал во всём мире — оказалось, что отчасти в этом виноваты россияне. Кроме того, ранее Роскомнадзор заблокировал Opera VPN — этот сервис распространялся вместе с одноименным браузером и был очень популярен.
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У кого он есть — рекомендую переключиться на протокол KeepSolid Wise, — данный протокол сложно обнаружить и заблокировать. Это связано с тем, что весь VPN трафик будет выглядеть как обычный httpS трафик.
Успехов 😎