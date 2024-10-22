В России анонсирован realme GT7 Pro с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite









Главная фишка realme GT7 Pro — только что



Компания realme объявила о грядущем запуске новинки — флагманского смартфона GT7 Pro на базе самого свежего чипа от Qualcomm. Он станет первым на российском рынке.Главная фишка realme GT7 Pro — только что представленный процессор Snapdragon 8 Elite, который сама Qualcomm представила как «самую мощную мобильную платформу на сегодняшний день». Чип собран по 3 нм-техпроцессу и получил восьмиядерную архитектуру по схеме 2+6 с максимальной тактовой частотой более 4 ГГц. В Antutu смартфон набирает более 3 млн баллов.



Смартфон еще не продается, но выйдет в ближайшее время в российской официальной рознице. Ценник пока не разглашается.