В России анонсирован realme GT7 Pro с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite

Олег

Компания realme объявила о грядущем запуске новинки — флагманского смартфона GT7 Pro на базе самого свежего чипа от Qualcomm. Он станет первым на российском рынке.

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Главная фишка realme GT7 Pro — только что представленный процессор Snapdragon 8 Elite, который сама Qualcomm представила как «самую мощную мобильную платформу на сегодняшний день». Чип собран по 3 нм-техпроцессу и получил восьмиядерную архитектуру по схеме 2+6 с максимальной тактовой частотой более 4 ГГц. В Antutu смартфон набирает более 3 млн баллов.

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Смартфон еще не продается, но выйдет в ближайшее время в российской официальной рознице. Ценник пока не разглашается. 

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