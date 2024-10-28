В России будут развивать Linux отдельно от остального мира

На прошлой неделе создатель Linux Линус Торвальдс отстранил от сообщества 11 российских сотрудников, участвовавших в разработке ядра операционной системы. Он объяснил это тем, что он финн, и призвал учить историю.
Министерство цифрового развития РФ назвало этот шаг дискриминацией по национальному признаку и заявило о необходимости создания российского Linux-сообщества.
«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить как очередной факт дискриминации. Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день являются усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами, — сообщил изданию РБК представитель Минцифры. — Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру».
Не исключено, что в российское Linux-сообщество (если оно будет создано) пригласят участников из других стран.
Стоить отметить, что от сотрудничества с Linux Foundation были отстранены далеко не все россияне, участвующие в разработке Linux. Среди отстраненных были только разработчики, связанные с российскими организациями, имеющими прямое или опосредованное отношение к государству, в том числе из МГУ, SberDevices (выпускает устройства умного дома), «Открытой мобильной платформы» (принадлежит «Ростелекому» и развивает российскую операционную систему «Аврора»).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым