В России будут развивать Linux отдельно от остального мира

Александр



На прошлой неделе создатель Linux Линус Торвальдс отстранил от сообщества 11 российских сотрудников, участвовавших в разработке ядра операционной системы. Он объяснил это тем, что он финн, и призвал учить историю.

Министерство цифрового развития РФ назвало этот шаг дискриминацией по национальному признаку и заявило о необходимости создания российского Linux-сообщества.

«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить как очередной факт дискриминации. Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день являются усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами, — сообщил изданию РБК представитель Минцифры. — Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру». 

Не исключено, что в российское Linux-сообщество (если оно будет создано) пригласят участников из других стран. 

Стоить отметить, что от сотрудничества с Linux Foundation были отстранены далеко не все россияне, участвующие в разработке Linux. Среди отстраненных были только разработчики, связанные с российскими организациями, имеющими прямое или опосредованное отношение к государству, в том числе из МГУ, SberDevices (выпускает устройства умного дома), «Открытой мобильной платформы» (принадлежит «Ростелекому» и развивает российскую операционную систему «Аврора»).
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