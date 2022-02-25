





Генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В связи с этим доступ к социальной сети частично ограничат.Причиной блокировки стало ограничение официальных аккаунтов телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру» со стороны Facebook. Эти действия запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».Роскомнадзор 24 февраля потребовал снять ограничения. Facebook проигнорировала требования.