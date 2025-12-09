Top.Mail.Ru

В России частично запретят международные звонки и появятся детские SIM-карты

Фархад

Телефоны

Правительство РФ подготовило второй пакет инициатив по защите граждан от телефонного и онлайн-мошенничества, пишет «Интерфакс».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что ключевые меры включают в себя запрет на международные звонки без предварительного согласия абонента и обязательную маркировку таких вызовов. Этот шаг должен снизить количество фейковых звонков из-за рубежа и усложнить работу преступных схем.

Пакет затрагивает и безопасность детей: скоро введут детские SIM-карты, позволяющие родителям контролировать доступ к нежелательному контенту без дополнительных заявлений. Также пересматриваются правила восстановления доступа к учетным записям на Госуслугах. Один из вариантов — через биометрию или личное обращение в МФЦ.

Кроме того, дополнительно будут введены ограничения на количество банковских карт, чтобы ограничить массовый выпуск «одноразовых» карт, часто используемых в мошеннических операциях.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в комплект мер входят блокировка преступных вызовов из недружественных стран, маркировка звонков и ужесточение требований к сотрудникам банков, операторов и госструктур при общении с гражданами.
Источник:
Интерфакс
Комментарии

Yuri Konst
+188
Yuri Konst
Запретить все международные на домашний телефон им слабо? Хахлы достали(
час назад в 00:10
#