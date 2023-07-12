Грядет неприятное удорожание iPhone и другой электроники в российских магазинах в ближайшие 1,5 месяца

Олег
iPhone

В России могут существенно подняться цены на смартфоны и электронику до конца лета. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, удорожание будет связано с курсом рубля к доллару. Если в ближайшие несколько недель он останется на уровне 90-100 рублей, то почти гарантированно можно ожидать подорожания всей зарубежной электроники примерно на 10%. Изменения коснутся iPhone, iPad, Mac и девайсов других производителей.

Арифметика проста: сейчас доллар стоит 90-91 рубль, что примерно на 10-11% дороже, чем в начале июня, когда производились закупки текущих партий электроники. К концу августа подойдет время новых закупок, и они произойдут по новому курсу; если он сохранится, то удорожание на 10-11% вполне логично. Источники «Известий» говорят, что это минимум, который можно ожидать, а более всего подорожают именно смартфоны, в том числе iPhone. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+4703
Carter_Mayers
Да барыгам нашим (в своём большинстве) только повод нужен. Дорожает наприер бензин, цены растут, дешевеет тоже самое. Так же и с валютой, цены на постсоветском пространстве могут идти только в сторону повышения, снижения никогда не бывает в принципе. Даже если бы рубль был дохрена сильным а курс был бы адекватным, один фиг всё равно бы поднимали. Но есть и здравые продавцы и интернет-магазины, кому интересно бизнес делать а не фигней страдать типа как сетям всяким
час назад в 12:28
#
+111
unfailingsky
Это ж рашка🫥 здесь никогда не будет «цены глобально снизились».
час назад в 12:47
#
kardigan
+3081
kardigan unfailingsky
Так шлепай в благодатную гейропу. Глотни свободы, что здесь то задержался?!
4 минуты назад
#
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