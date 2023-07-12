Грядет неприятное удорожание iPhone и другой электроники в российских магазинах в ближайшие 1,5 месяца

В России могут существенно подняться цены на смартфоны и электронику до конца лета. Об этом пишут «Известия».Согласно источнику, удорожание будет связано с курсом рубля к доллару. Если в ближайшие несколько недель он останется на уровне 90-100 рублей, то почти гарантированно можно ожидать подорожания всей зарубежной электроники примерно на 10%. Изменения коснутся iPhone, iPad, Mac и девайсов других производителей.Арифметика проста: сейчас доллар стоит 90-91 рубль, что примерно на 10-11% дороже, чем в начале июня, когда производились закупки текущих партий электроники. К концу августа подойдет время новых закупок, и они произойдут по новому курсу; если он сохранится, то удорожание на 10-11% вполне логично. Источники «Известий» говорят, что это минимум, который можно ожидать, а более всего подорожают именно смартфоны, в том числе iPhone.