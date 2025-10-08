В России готовится очередной аналог Apple Pay. Будет работать со всеми терминалами!

Александр


Фото freepik

ВТБ анонсировал запуск бесконтактной оплаты для владельцев iPhone. Новая опция будет работать на базе сервиса ВТБ Pay и технологии «Волна» от НСПК, что позволит использовать её по всей стране в любых терминалах, где принимается бесконтактная оплата.

Для использования сервиса не потребуется сложных настроек. Пользователю достаточно:

  • Открыть веб-приложение «ВТБ Онлайн»
  • Активировать в нём сервис ВТБ Pay
  • Включить на смартфоне Bluetooth


Во время расчёта в магазине нужно будет выбрать в веб-приложении способ оплаты ВТБ Pay, поднести айфон к терминалу и подтвердить операцию. Деньги будут списаны мгновенно. Все преимущества карт ВТБ — включая кешбэк рублями в выбранных категориях — полностью сохранятся.

Ранее владельцы iPhone могли платить физическими банковскими картами, использовать стикеры-наклейки на смартфоне или носить с собой наличные для оплаты. Технология «Волна» от НСПК позволяет банкам запускать сервисы для полноценной бесконтактной оплаты со смартфонов Apple, такие сервисы уже есть у «Сбербанка» и «Т-Банка». Известно, что помимо ВТБ над решением для бесконтактной оплаты работает «Альфа-Банк».

Рекомендации

