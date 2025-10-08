В России готовится очередной аналог Apple Pay. Будет работать со всеми терминалами!

Фото freepik
ВТБ анонсировал запуск бесконтактной оплаты для владельцев iPhone. Новая опция будет работать на базе сервиса ВТБ Pay и технологии «Волна» от НСПК, что позволит использовать её по всей стране в любых терминалах, где принимается бесконтактная оплата.
- Открыть веб-приложение «ВТБ Онлайн»
- Активировать в нём сервис ВТБ Pay
- Включить на смартфоне Bluetooth
Во время расчёта в магазине нужно будет выбрать в веб-приложении способ оплаты ВТБ Pay, поднести айфон к терминалу и подтвердить операцию. Деньги будут списаны мгновенно. Все преимущества карт ВТБ — включая кешбэк рублями в выбранных категориях — полностью сохранятся.
Ранее владельцы iPhone могли платить физическими банковскими картами, использовать стикеры-наклейки на смартфоне или носить с собой наличные для оплаты. Технология «Волна» от НСПК позволяет банкам запускать сервисы для полноценной бесконтактной оплаты со смартфонов Apple, такие сервисы уже есть у «Сбербанка» и «Т-Банка». Известно, что помимо ВТБ над решением для бесконтактной оплаты работает «Альфа-Банк».