В России готовится очередной аналог Apple Pay. Будет работать со всеми терминалами!

ВТБ анонсировал запуск бесконтактной оплаты для владельцев iPhone. Новая опция будет работать на базе сервиса ВТБ Pay и технологии «Волна» от НСПК, что позволит использовать её по всей стране в любых терминалах, где принимается бесконтактная оплата.

