В России готовится жёсткий запрет на контент в интернете

Александр

Фото freepik

В Госдуме РФ обсуждаются поправки в закон «Об информации», которые позволят приравнять деструктивный контент к экстремистским материалам и блокировать его автоматически. Инициативу планируют внести до конца года.

Под деструктивный контент подведут пропаганду суицида, наркотиков, насилия, детской порнографии и другого вредоносного контента. Роскомнадзор получит право блокировать такой контент в автоматическом режиме без судебного решения. За распространение и поиск деструктивного контента будет вводиться административная и уголовная ответственность, аналогичная мерам за экстремизм.

В настоящее время экспертные группы, включая блогеров и учёных, разрабатывают точные формулировки для определения деструктивной информации. По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, это необходимо для корректной работы закона.

Независимые эксперты, включая управляющего партнера адвокатского бюро Сергея Узденского, указывают на возможные риски. Под определение «деструктивного» может попасть любая информация, потенциально способная нанести вред психике. Ужесточение контроля может привести к уходу контента в закрытые чаты и мессенджеры, неподконтрольные правоохранительным органам. Кроме того, пользователи могут столкнуться с избыточными ограничениями под предлогом обеспечения безопасности.

Комментарии

Volnorez Uraganov
+121
Volnorez Uraganov
Никогда такой контент из статьи не встречал , хотя может потому что неискал ,
Сегодня в 15:39
+665
den3221
Мне кажется под таким соусом можно любой ресурс заткнуть.
час назад в 18:24
#