Android Россия

В России готовят замену Android

Александр



По данным «Коммерсанта», компании «Яндекс», VK, «Сбер» и «Ростелеком» при участии Министерства цифрового развития планируют совместно создать мобильную операционную систему. В её основу ляжет код Android Open Source Project (AOSP).

Также будет создан аналог мобильных сервисов Google, на базе которых работают карты Google, Play Маркет, YouTube и многое другое.

«Ростелеком» при этом не откажется от развития собственной операционной системы «Аврора», в основе котрой лежит Sailfish OS, тоже созданная на базе AOSP. Впрочем, приоритет «Авроры», скорее всего, будет понижен, тем более, что «Ростелекому» не удалось получить от «Минфина» требуемые 480 миллиардов рублей на её доработку и выпуск смартфонов на её основе.

Название для новой ОС пока не придумано, сроки её выпуска не называются. По мнению собеседников «Коммерсанта», на создание новой операционной системы может уйти около года. Поскольку она будет основана на AOSP, с ней будут совместимы приложения российских разработчиков, созданные для Android.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Минцифры РФ прекратило закупку смартфонов на ОС «Аврора»
Российский бренд смартфонов Inoi ушёл из России. Или просто сделал вид?
«Ростех» выпустил собственный смартфон. Угадайте, сколько штук продали
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Молодежь нашла поисковик, который лучше Google и «Яндекса»
Подписка на музыку в России окончательно становится бестолковой тратой денег
«Авито» начал скупать подержанные смартфоны у своих пользователей. Перекупы в ярости
С AliExpress исчезли товары. Покупки — всё?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу