В России готовят замену Android





По данным «Коммерсанта», компании «Яндекс», VK, «Сбер» и «Ростелеком» при участии Министерства цифрового развития планируют совместно создать мобильную операционную систему. В её основу ляжет код Android Open Source Project (AOSP).



Также будет создан аналог мобильных сервисов Google, на базе которых работают карты Google, Play Маркет, YouTube и многое другое.



«Ростелеком» при этом не откажется от развития собственной операционной системы «Аврора», в основе котрой лежит Sailfish OS, тоже созданная на базе AOSP. Впрочем, приоритет «Авроры», скорее всего, будет понижен, тем более, что «Ростелекому» не удалось получить от «Минфина» требуемые 480 миллиардов рублей на её доработку и выпуск смартфонов на её основе.



Название для новой ОС пока не придумано, сроки её выпуска не называются. По мнению собеседников «Коммерсанта», на создание новой операционной системы может уйти около года. Поскольку она будет основана на AOSP, с ней будут совместимы приложения российских разработчиков, созданные для Android.

