В России готовят замену Android и iOS — «Русдроид» или «РосАйОс»?

Александр



Российская компания «Базальт СПО» занялась разработкой мобильной операционной системы под названием… нет, не «Русдроид» и не «РосАйОс», а всего лишь AltPhone. Эта ОС основана на ядре Linux и содержит компоненты из независимого репозитория «Сизиф».

Проект создаётся на открытом исходном коде, что гораздо дешевле проприетарных решений. Инвестиции в разработку составят несколько сотен миллионов рублей. Сроки выпуска AltPhone пока неизвестны, равно как и нет скриншотов интерфейса в открытом доступе.

У «Базальт СПО» есть довольно большой опыт в разработке операционных систем — ей принадлежит ОС «Альт» для корпоративных и частных пользователей. Как и AltPhone, она основана на Linux.

На рынке (в том числе в России) по-прежнему доминируют Android и iOS. Несмотря на это, несколько российских компаний занимаются развитием конкурирующих платформ: у принадлежащих «Ростелекому» «Открытых мобильных платформ» есть «Аврора», у НТЦ ИТ «РОСА» — Rosa Mobile, у «Астры» — Astra Mobile, у «Лаборатории Касперского» — KasperskyOS, у Yadro — Kvadra OS, а у «Ред Софт» — «Ред ОС М». Теперь к этом списку добавилась «Базальт СПО».

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