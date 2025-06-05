В России готовят запрет входящих звонков с иностранных номеров

Артем
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Фото: Unsplash

Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, сообщает Forbes.

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Минцифры разработало новые поправки в закон «О связи», которые включают запрет входящих вызовов с иностранных СИМ-карт.

Согласно документу, жители вообще не смогут принимать зарубежные звонки. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые зачастую находятся за пределами страны. Если абонент захочет получать вызовы с иностранных номеров — например, от деловых партнеров или родственников, об этом потребуется сообщить действующему оператору связи. Такие созвоны будут маркироваться провайдерами и блокироваться, если оператор распознает или заподозрит мошенническую схему.

Для таких номеров будет разработан специальный реестр, доступ к которому будет у Минцифры.

«Сейчас вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами обсуждаем второй пакет. Документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учётом предложений ведомств. При этом до утверждения финальной версии говорить о конкретных деталях рано [...] Законопроект ещё не поступал на площадку аппарата правительства, преждевременно говорить о конкретных сроках его внесения в Госдуму»? — подчеркнули в министерстве.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения.
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Источник:
Forbes
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Комментарии

tellurian
+2421
tellurian
мошенники чаще всего звонят с российских номеров.
Ни разу не звонили с иностранных номеров мне.
Сегодня в 11:03
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kardigan
+4008
kardigan tellurian
Звонят и с иностранных, но очень редко. Не вижу особого смысла в блокировке, ибо там по первой циферки видно, что номер не Российский
час назад в 12:33
#
Сергей Вахтин
+121
Сергей Вахтин
А мне постоянно звонят с иностранных номеров.
2 часа назад в 11:54
#
Артём
+11
Артём
Можно будет попрощаться с программами, которые для подтверждения входа требуют ввести последние шесть цифр входящего номера из-за рубежа
33 минуты назад
#