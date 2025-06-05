В России готовят запрет входящих звонков с иностранных номеров

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Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, сообщает Forbes. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, сообщает Forbes. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Сейчас вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами обсуждаем второй пакет. Документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учётом предложений ведомств. При этом до утверждения финальной версии говорить о конкретных деталях рано [...] Законопроект ещё не поступал на площадку аппарата правительства, преждевременно говорить о конкретных сроках его внесения в Госдуму»? — подчеркнули в министерстве.

Минцифры разработало новые поправки в закон «О связи», которые включают запрет входящих вызовов с иностранных СИМ-карт.Согласно документу, жители вообще не смогут принимать зарубежные звонки. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые зачастую находятся за пределами страны. Если абонент захочет получать вызовы с иностранных номеров — например, от деловых партнеров или родственников, об этом потребуется сообщить действующему оператору связи. Такие созвоны будут маркироваться провайдерами и блокироваться, если оператор распознает или заподозрит мошенническую схему.Для таких номеров будет разработан специальный реестр, доступ к которому будет у Минцифры.На данный момент проект находится на стадии обсуждения.