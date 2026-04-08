В России импортозаместят компьютерные игры. Steam запретят и заблокируют?

Директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский сделал заявление о перспективах импортозамещения в российской игровой индустрии. По его словам, замена зарубежных видеоигр отечественными продуктами может произойти в ближайшие три-пять лет. Эта тема вызвала вопросы у пользователей о судьбе популярной платформы цифровой дистрибуции Steam. Вскоре после этого последовали разъяснения от представителя законодательной власти.
Глава ИРИ объяснил, почему игровая сфера в РФ отстаёт от киноиндустрии по темпам импортозамещения. Он назвал разработку видеоигр гораздо более капиталоёмкой задачей, требующей существенных инвестиций и времени. В подтверждение своих слов Гореславский привёл данные опросов: если доля российских сериалов выросла до 85 процентов, то полностью вытеснить зарубежные игровые хиты пока не удалось. Тем не менее, по его мнению, практика доказывает, что нет ничего невозможного.
Депутат Государственной думы Антон Горелкин прокомментировал опасения относительно возможной блокировки зарубежных сервисов. Парламентарий заявил, что не видит в словах главы ИРИ никаких намёков на ограничение доступа к Steam или другим иностранным платформам. Он подчеркнул, что даже при значительном увеличении государственного финансирования российских студий создание качественных отечественных игр не подразумевает запрета их иностранных аналогов. Такие меры, по его словам, противоречили бы логике рыночного развития.
По словам Антона Горелкина, Steam демонстрирует готовность соблюдать российское законодательство — выполняет предписания Роскомнадзора об удалении противоправного контента и продолжает легально работать на территории страны. Более того, на этой площадке доступны многие проекты, созданные при прямой или косвенной поддержке ИРИ. Депутат считает, что этих условий достаточно, чтобы избежать ограничения доступа.