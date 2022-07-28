Россия Samsung Дефицит

Тревожные новости: в магазинах России закончились смартфоны популярнейшего бренда

Олег

Samsung


В некоторых регионах России с полок магазинов пропали смартфоны Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ритейла.

Согласно источнику, в некоторых регионах России исчезли из продажи отдельные модели смартфонов Samsung. Купить их там либо нельзя вовсе, либо только по предзаказу. Проблема наблюдается в Уфе, Перми, Челябинске, Омске и других регионах.

Дефицит коснулся совершенно разных моделей. Например, в «М.Видео» города Уфы не получится быстро купить флагманские Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra — их придется специально заказывать, оплачивать и ждать доставки в магазин около пять дней. При этом в Нижнем Новгороде можно купить лишь несколько моделей S-серии, а вся бюджетная линейка А вообще недоступна к заказу. Похожая ситуация наблюдается к сетевом ритейле других городов — чаще всего дефицит касается моделей в ценовой категории до 50 тысяч рублей.

Представители ритейла частично признают некоторые проблемы с наличием смартфонов. Одни честно говорят, что наблюдают «небольшой дефицит» по отдельным моделям Samsung Galaxy, а другие уклончиво заверяют, что «запас большой, в зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться». Третьи и вовсе говорят, что «товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей».

Представители фирм-импортеров говорят, что главная причина дефицита — отсутствие официальных поставок в Россию со стороны Samsung (компания прекратила их 5 марта 2022 года). При этом разрешенный недавно параллельный импорт пока не работает в требуемых объемах, так как существующие механизмы просто не способны их обеспечить.

Ранее мы рассказали, когда в России закончится электроника в магазинах — это случится довольно скоро. 

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Источник:
РБК
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