Тревожные новости: в магазинах России закончились смартфоны популярнейшего бренда

В некоторых регионах России с полок магазинов пропали смартфоны Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ритейла.
Согласно источнику, в некоторых регионах России исчезли из продажи отдельные модели смартфонов Samsung. Купить их там либо нельзя вовсе, либо только по предзаказу. Проблема наблюдается в Уфе, Перми, Челябинске, Омске и других регионах.
Дефицит коснулся совершенно разных моделей. Например, в «М.Видео» города Уфы не получится быстро купить флагманские Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra — их придется специально заказывать, оплачивать и ждать доставки в магазин около пять дней. При этом в Нижнем Новгороде можно купить лишь несколько моделей S-серии, а вся бюджетная линейка А вообще недоступна к заказу. Похожая ситуация наблюдается к сетевом ритейле других городов — чаще всего дефицит касается моделей в ценовой категории до 50 тысяч рублей.
Представители ритейла частично признают некоторые проблемы с наличием смартфонов. Одни честно говорят, что наблюдают «небольшой дефицит» по отдельным моделям Samsung Galaxy, а другие уклончиво заверяют, что «запас большой, в зависимости от спроса в регионе предложение может отличаться». Третьи и вовсе говорят, что «товаров достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей».
Представители фирм-импортеров говорят, что главная причина дефицита — отсутствие официальных поставок в Россию со стороны Samsung (компания прекратила их 5 марта 2022 года). При этом разрешенный недавно параллельный импорт пока не работает в требуемых объемах, так как существующие механизмы просто не способны их обеспечить.
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