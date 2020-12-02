«Для нас эта книга стала очень серьезным тестом качества нашего перевода, и мы рады, что мы этот тест прошли. Благодаря использованию алгоритма Яндекс.Переводчика для больших текстов мы за считанные секунды получили текст отличного качества. Помощь переводчика в итоге не потребовалась — оказалось достаточно редактора, хотя обычно эти люди работают в паре».







В издательстве Individuum выходит книга известного английского экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться». В ней рассказывается о наступающей эпохе искусственного интеллекта, и она по-своему уникальна.Перевод всей 350-страничной книги с английского языка на русский был целиком выполнен «Яндекс.Переводчиком» и занял всего 40 секунд.«Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» — подробное руководство к новой экономической реальности, где системы автоматического управления могут вытеснить людей с работы в отдельных сферах. Для перевода в Яндексе использовали один из алгоритмов «Яндекс.Переводчика», который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиске «Яндекса» статей «Википедии», которых нет на русском языке. Одна из самых обсуждаемых книг этого года появится в печатном виде в продаже в декабре, её электронная версия доступна для подписчиков сервиса Bookmate.Заместитель руководителя отдела машинного перевода Яндекса Антон Дворкович рассказывает о переводе: