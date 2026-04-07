В России изменится порядок возврата товаров маркетплейсам и интернет-магазинам

С 1 октября 2026 года пользователи маркетплейсов и интернет-магазинов смогут возвращать товары надлежащего качества любым удобным для себя способом — почтой, курьером или через пункт выдачи заказов. Проект поправок в закон «О защите прав потребителей» разработал Роспотребнадзор в исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 февраля 2026 года № 7-П. Ожидается, что он вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Поводом для постановления Конституционного суда стала история жителя посёлка в Мурманской области Петра Тишкина. Мужчина купил детский комбинезон в интернет-магазине, но товар не подошёл его ребёнку. Продавец отказался принимать возврат по почте и потребовал лично привезти вещь в розничный магазин сети, который находился в 200 километрах от дома покупателя. Суды и Роспотребнадзор первоначально не нашли нарушений в действиях продавца. Тишкин обратился в Конституционный суд, и тот признал пункты 3 и 4 статьи 26.1 закона «О защите прав потребителей» не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не устанавливают для покупателя возможность возврата, приобретённого дистанционно товара дистанционным же способом.Конституционный суд постановил, что возврат должен осуществляться любым способом по усмотрению покупателя — дистанционным или указанным продавцом, при условии, что этот способ позволяет продавцу проверить состояние товара при его получении, в том числе через перевозчика или организацию связи.Согласно новым правилам, продавец будет обязан принять товар обратно для проверки и не сможет отказать в приёме. При этом все расходы на обратную доставку, а также риск случайной гибели или повреждения товара в пути ложатся на покупателя. Деньги за возвращённый товар продавец должен вернуть в течение 10 дней с момента обращения потребителя, вычтя из суммы фактические затраты на пересылку. Маркетплейсы, в свою очередь, обязаны информировать покупателей о праве на дистанционный возврат.