В России изменятся правила перевода денег. Вот что важно знать





С 30 мая 2025 года в РФ вступят в силу изменения в закон «О противодействии легализации доходов», устанавливающие лимиты на денежные переводы без открытия банковского счета. Главное нововведение — ограничение суммы переводов для пользователей, прошедших упрощенную идентификацию (без открытия счёта), до 100 тысяч рублей (или эквивалента в иностранной валюте). Ранее для таких операций не было установленного максимума, а анонимные переводы без идентификации ограничивались 15 тысячами рублей. Цель изменений — усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. С 30 мая 2025 года в РФ вступят в силу изменения в закон «О противодействии легализации доходов», устанавливающие лимиты на денежные переводы без открытия банковского счета. Главное нововведение — ограничение суммы переводов для пользователей, прошедших упрощенную идентификацию (без открытия счёта), до 100 тысяч рублей (или эквивалента в иностранной валюте). Ранее для таких операций не было установленного максимума, а анонимные переводы без идентификации ограничивались 15 тысячами рублей. Цель изменений — усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Упрощенная идентификация позволяет переводить деньги через банки, платёжные сервисы или электронные кошельки, предоставив паспортные данные, но без открытия счёта. С 2025 года верхний лимит для таких операций составит 100 тысяч рублей за одну транзакцию. Ограничение направлено на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма, но сохраняет возможность небольших анонимных платежей.Для переводов без идентификации лимит в 15 тысяч рублей сохранится. Это означает, что россияне по-прежнему смогут отправлять небольшие суммы без предоставления паспортных данных. Однако любые операции свыше 15 тысяч рублей потребуют либо упрощенной идентификации (до 100 тысяч рублей), либо полной — с открытием счёта.Для переводов свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация: открытие счёта в банке и предоставление расширенных данных, включая Ф.И.О., реквизиты паспорта, номер СНИЛС, адрес регистрации и проживания. Теоретически сумму можно разбить на несколько переводов по 100 тысяч рублей, но здесь есть нюанс: остаток на электронном кошельке или средстве платежа при упрощенной идентификации не должен превышать 100 тысяч рублей. Кроме того, общий объём переводов через один инструмент ограничен 200 тысячами рублей в месяц.При крупных переводах банки вправе запрашивать документы, подтверждающие легальность средств. Например, если сумма вызывает подозрения, клиенту может потребоваться предоставить справки о доходах или назначении платежа. Эксперты предупреждают: попытки обойти лимиты через множественные транзакции повышают риск блокировки операций до выяснения обстоятельств. Для регулярных крупных переводов оптимальным решением остается открытие счёта и полная идентификация.