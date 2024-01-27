В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи

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Правительство РФ приняло постановление, которое вносит изменения в правила оказания услуг сотовой связи. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.



Постановление вводит обязанность оповещать абонентов о подключении дополнительных услуг, а также наделяет операторов и абонентов дополнительными правами в отношении расторжении договора.



Что изменилось и появилось:





Если абонента не было в сети более 90 календарных дней, оператор может в одностороннем порядке расторгнуть договор с ним.

Абонент может сменить сотового оператора с сохранением номера через интернет при помощи электронной подписи.

Абонент может расторгнуть договор с оператором в любой момент при условии оплаты оказанных услуг.

Оператор обязан уведомлять абонента о подключении дополнительных услуг посредством SMS-сообщения, звонка, уведомления в личном кабинете не позднее чем за 10 дней до подключения услуги. Если абонента, не устраивает получение уведомление тем или иным способом, он обязан указать канал связи с ним.

Оператор может не обслуживать юридическое лицо, если не получил информацию о сотруднике, которому выдаётся SIM-карта.

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