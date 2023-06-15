В России изобрели технологию зарядки смартфонов от тепла рук

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В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского



На устройство наносится специальная плёнка, преобразующая тепловую энергию в электрическую. Она забирает тепло от человека и заряжает аккумулятор.



Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов:



В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского изобрели технологию, которая в перспективе позволит обладателям смартфонов избавиться от зарядных устройств и проводов. Смартфоны смогут заряжаться, когда находятся в руках.На устройство наносится специальная плёнка, преобразующая тепловую энергию в электрическую. Она забирает тепло от человека и заряжает аккумулятор.Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов:

Эта революционная разработка может серьезно изменить всю индустрию мобильных устройств. Также она призвана составить серьезную конкуренцию источникам энергии на солнечных батареях. Для их эффективной зарядки на большей части территории России не хватает достаточного количества ясных дней. Термоэлектрическая пленка напротив может генерировать энергию даже ночью.

Термоэлектрическая плёнка изготовлена из кремния, хрома, железа и марганца, которые запекают в специальной печи при температуре 1800 градусов Цельсия. В распылительной камере её наносят лазером на подложку из стекла, слюды или сапфира. Электрический ток в ней формируется за счёт разницы температур человеческого тела и окружающей среды. К сожалению, КПД такого метода составляет всего 2-3%, а это значит, что пользователю нужно обмотать свое тело 5-10 килограммами пленки, чтобы зарядить телефон с такой же скоростью, как от обычной проводной зарядки. Учёные надеются опытным путём подобрать более энергоэффективные материалы и планируют через 5-7 лет создать плёнку, которая сможет обеспечивать достаточно быструю зарядку смартфона.