С апреля в России кардинально изменятся правила покупки товаров в рассрочку



Фото freepik



С 1 апреля 2026 года в России С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты. Новые нормы призваны защитить покупателей от скрытых переплат при покупке в рассрочку. Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, теперь цена товара должна быть одинаковой и при полной оплате, и при использовании сервиса рассрочки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новые правила запрещают взимать с покупателя дополнительные комиссии: нельзя брать плату за сам сервис рассрочки, а также за внесение платежей. При этом продавцы больше не смогут использовать схему, при которой за полную оплату предоставлялась «скидка», из-за чего товар в рассрочку фактически обходился дороже.Параллельно с 1 апреля вступает в силу Федеральный закон № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», который выводит этот рынок из «серой зоны». Согласно документу, предоставлять рассрочку смогут только банки, микрофинансовые организации и другие компании, состоящие в реестре Центрального Банка России. Максимальный срок погашения рассрочки составит шесть месяцев с момента заключения договора, а с 1 апреля 2028 года он сократится до четырёх месяцев.Для небольших покупок установлен «порог прозрачности»: если общая сумма обязательств перед оператором рассрочки превышает 50 тысяч рублей, договор нельзя заключить без передачи сведений в бюро кредитных историй. Это позволит банкам учитывать долговую нагрузку граждан при принятии решений о новых займах. Кроме того, закон ограничивает размер неустойки за просрочку — не более 20% годовых от суммы задолженности.Новые правила не действуют на рассрочку, которую магазин предоставляет покупателю самостоятельно без участия финансовых посредников. Такие сделки регулируются Гражданским кодексом, и стороны могут устанавливать любые сроки и условия по взаимному согласию. Также действие закона не распространяется на договоры, заключённые до 1 апреля 2026 года — они будут исполняться на прежних условиях.