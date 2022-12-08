Россия Wi-Fi

В России хотят легализовать сверхбыстрый Wi-Fi

Александр



Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует в конце декабря провести совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о разрешении использования стандарта Wi-Fi 6E в России. Этот стандарт задействует диапазон 6 ГГц, который в настоящее время не разрешён к гражданскому применению.

Если регулятор примет положительное решение, гражданским лицам разрешат использовать частотную полосу 5925–6425 МГц в роутерах и прочих устройствах, благодаря чему в России сможет легально применяться электроника с поддержкой Wi-Fi 6E. Найти её в продаже можно уже сейчас, однако за её использование предусмотрена административная ответственность. Статья 13.4 КоАП РФ предусматривает для частных лиц, ИП и юрлиц штраф и конфискацию нелегального оборудования за вмешательство в запрещённый частотный диапазон.

Wi-Fi на 6 ГГц может обеспечить примерно такую же теоретическую скорость обмена данными, как Wi-Fi на 5 ГГц, но из-за увеличенной ширины диапазона реальная скорость выше той, на которую способен стандарт Wi-Fi 6. К одному роутеру можно быть одновременно подключено огромное количество устройств, и они не будут конфликтовать друг с другом из-за интерференции волн. При этом классический Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц по-прежнему обеспечивает гораздо более стабильное и помехоустойчивое соединение на гораздо большем расстоянии, нежели в диапазонах 5 и 6 ГГц.

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Комментарии

tellurian
+4811
tellurian
Штраф будет, если использовать на улице.
В помещении можно, если не создаст помех вне здания.
Сегодня в 15:32
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Lord
+541
Lord
А это возможно?
2 часа назад в 17:02
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