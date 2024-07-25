В России хотят ограничить количество SIM-карт на одного человека

По данным «Коммерсанта», Госдума хочет принять норму, регулирующую максимальное количество SIM-карт, которым может владеть гражданин. Согласно ей, за жителем РФ не может быть закреплено более двадцати мобильных номеров.
Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ограничениях продаж SIM-карт иностранцам. Приезжие смогут приобретать SIM-карты только при личном визите в салон оператора или реселлера и при предъявлении паспорта и подтверждении личности с помощью биометрии. На одного иностранца не может быть зарегистрировано более десяти номеров телефона.
Депутаты также планируют ввести «реидентификацию» существующих номеров телефонов через «Госуслуги», которая предполагает проверку, действительно ли номером пользуется именно тот человек, на которого он зарегистрирован. Сейчас сотовые операторы выборочно проверяют абонентов — присылают им уведомление о необходимости подтверждения личности через «Госуслуги» или при личном визите в салон с паспортом. Если проигнорировать это требование, номер окажется заблокирован.
Предполагается, что поправки, распространяющиеся на граждан РФ, будут добавлены в законопроект ко второму чтению. Документ уже прошёл первое чтение, а принять его планировали до окончания текущей сессии Госдумы, то есть к 4 августа.
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