В России хотят ограничить количество SIM-карт на одного человека

Александр



По данным «Коммерсанта», Госдума хочет принять норму, регулирующую максимальное количество SIM-карт, которым может владеть гражданин. Согласно ей, за жителем РФ не может быть закреплено более двадцати мобильных номеров.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ограничениях продаж SIM-карт иностранцам. Приезжие смогут приобретать SIM-карты только при личном визите в салон оператора или реселлера и при предъявлении паспорта и подтверждении личности с помощью биометрии. На одного иностранца не может быть зарегистрировано более десяти номеров телефона.

Депутаты также планируют ввести «реидентификацию» существующих номеров телефонов через «Госуслуги», которая предполагает проверку, действительно ли номером пользуется именно тот человек, на которого он зарегистрирован. Сейчас сотовые операторы выборочно проверяют абонентов — присылают им уведомление о необходимости подтверждения личности через «Госуслуги» или при личном визите в салон с паспортом. Если проигнорировать это требование, номер окажется заблокирован.

Предполагается, что поправки, распространяющиеся на граждан РФ, будут добавлены в законопроект ко второму чтению. Документ уже прошёл первое чтение, а принять его планировали до окончания текущей сессии Госдумы, то есть к 4 августа.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple хитро добавила в iOS 18 два «позорных ярлыка» для пользователей Android
Google упростит ремонт Android-смартфонов. На айфонах такого нет!
Google мастерски скопирует главную фичу iOS 18 и внедрит её в Android-смартфоны

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5913
Вася Вотафаков
А зачем 20 номеров одному физику? Я бы ограничил до 3 максимум 5.
46 минут назад
#