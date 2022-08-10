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В России хотят замораживать любые переводы свыше 10 тысяч рублей

Олег

Перевод


В России предложили ввести дополнительный уровень контроля за денежными переводами суммой свыше 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в «Известиях».

Согласно источнику, данная мера предлагается как способ противодействия мошенничеству. Экспертный совет по защите прав потребителей предложил Центробанку РФ ввести так называемые «промежуточные счета» — на них перевод свыше 10 000 рублей будет замораживаться, пока отправитель отдельно не подтвердит его. В качестве подтверждения рассматривается вариант фиксированного пароля или PIN-кода, заданного заранее.

Помимо описанных мер, участники совета предложили привлекать банки к заявлениям о мошенничестве, поданным в полицию. По задумке, представитель кредитной организации станет одной из сторон разбирательства, а также будет предоставлять все внутренние документы по спорной операции. На текущий момент привлечь банк к рассмотрению дела о мошенничестве очень сложно и долго.

У экспертов, опрошенных «Ведомостями», есть большие вопросы к первой инициативе. По их мнению, для мошенников не составит никакого труда начать выманивать у россиян не только данные карт, но и фиксированные PIN-коды подтверждения. Кроме того, при помощи социальной инженерии они могут без труда убеждать жертв подтверждать перевода самостоятельно. При этом сами россияне уже привыкли к моментальным переводам и новый дополнительный шаг при их совершении будет их только раздражать. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Seagull
–624
Seagull
Вместо глупых ограничений, которые большинству будут только мешать, нужно обучать граждан грамотному обращению с современными финансовыми инструментами. Если человек безграмотный, никакие внешние ограничения его не спасут от мошенников
Сегодня в 11:49
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kardigan
+2666
kardigan Seagull
У нас в плане мошенничества совсем беда. Начинание в принципе неплохое, но что даст этот пин код или подтверждение?
В итоге ведь деньги всё равно могут на сторону уйти. Чем это поможит дурной голове?
Недавно переслал челу деньги за слэбы, у которого раньше заказывал, всё было норм. Как всегда был составлен договор, деньги мной были перечислены. Сейчас не отвечает ни на звонки ни в вотс апп.. вот что с ним делать?!
Сегодня в 11:57
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kardigan
+2666
kardigan Вася Вотафаков
Не вариант! Юридический адрес в договоре, а по факту он оформлен как и у всех. Чтоб дать в тыкву нужно напрячся и ещё его найти. Благо деньга не такая большая, чтоб веко задергалось и руки зачесались.
2 часа назад в 13:39
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+4377
Carter_Mayers
Ой, да пока сотрудники банков работают в связке с мошенниками, пока их покрывают всякие крупняки, вся эта история повредит скорее самим людям. Видимо либо придётся по десятке за раз переводить, либо искать какие-то более адекватные банки, если такие ещё в 2022 году остались после последних событий. Закрывали глаза на проблему несколько лет, а теперь думают, как что-то сделать. Вообще всё это в стиле тех, кто принимает законы, занимается популизмом со всеми вытекающими
2 часа назад в 13:42
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+707
hate_u Carter_Mayers
Ну конечно. Переводить большую сумму по десятке гораздо проще, чем один раз ввести фиксированный пароль или пин (если конечно прочитать статью целиком).
час назад в 15:00
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