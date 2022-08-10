В России хотят замораживать любые переводы свыше 10 тысяч рублей



В России предложили ввести дополнительный уровень контроля за денежными переводами суммой свыше 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в «Известиях».



Согласно источнику, данная мера предлагается как способ противодействия мошенничеству. Экспертный совет по защите прав потребителей предложил Центробанку РФ ввести так называемые «промежуточные счета» — на них перевод свыше 10 000 рублей будет замораживаться, пока отправитель отдельно не подтвердит его. В качестве подтверждения рассматривается вариант фиксированного пароля или PIN-кода, заданного заранее.



Помимо описанных мер, участники совета предложили привлекать банки к заявлениям о мошенничестве, поданным в полицию. По задумке, представитель кредитной организации станет одной из сторон разбирательства, а также будет предоставлять все внутренние документы по спорной операции. На текущий момент привлечь банк к рассмотрению дела о мошенничестве очень сложно и долго.



У экспертов, опрошенных «Ведомостями», есть большие вопросы к первой инициативе. По их мнению, для мошенников не составит никакого труда начать выманивать у россиян не только данные карт, но и фиксированные PIN-коды подтверждения. Кроме того, при помощи социальной инженерии они могут без труда убеждать жертв подтверждать перевода самостоятельно. При этом сами россияне уже привыкли к моментальным переводам и новый дополнительный шаг при их совершении будет их только раздражать.