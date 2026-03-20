В России хотят запретить ChatGPT, Claude и Gemini

Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение законопроект о регулировании искусственного интеллекта и нейросетей, который предусматривает возможность ограничения или полного запрета работы трансграничных ИИ-систем на территории России. Документ направлен на защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, а также устанавливает требования к хранению данных российских пользователей. Согласно проекту, владельцы ИИ-сервисов с суточной аудиторией более 500 тысяч человек обязаны хранить информацию о пользователях в России не менее трёх лет. Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года.

Старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков пояснил, что под трансграничными технологиями понимаются иностранные ИИ-модели, при использовании которых данные пользователей, запросы и диалоги передаются разработчикам за пределы России. В зону потенциального регулирования попадают такие популярные сервисы, как ChatGPT, Claude и Google Gemini. Дьяков отметил, что в текущей редакции законопроекта не конкретизируются условия, при которых возможно введение запрета или ограничений.При этом ключевое исключение делается для открытых моделей искусственного интеллекта, таких как китайские Qwen и DeepSeek. Открытая архитектура этих решений позволяет разворачивать и дообучать их на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний без передачи данных за пределы страны. В таком случае все пользовательские данные остаются и обрабатываются внутри закрытого контура, что позволяет соблюсти требования законодательства, и это делает возможным их легальное использование на территории России после вступления закона в силу. На практике доступ к ряду зарубежных ИИ-сервисов для российских пользователей уже ограничен. Разработчики ChatGPT, Gemini и других западных нейросетей самостоятельно ввели блокировки, сделав невозможным использование этих сервисов с российских IP-адресов.